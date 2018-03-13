Госсовет КНР предлагает упразднить старые и создать новые министерства

Пекин, , 06:45 — REGNUM Госсовет Китайской Народной Республики или Центральное народное правительство — высший государственной исполнительный орган страны представил на обсуждение план реструктуризации министерств на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Если предложенные Госсоветом трансформации будут одобрены, под его началом будет находится 26 министерств и комиссий помимо Генеральной канцелярии Государственного Совета КНР.

Список институтов предложен следующий:

Министерство иностранных дел

Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики

Национальная комиссия по развитию и реформам

Министерство образования

Министерство науки и технологий

Министерство промышленности и информатизации

Комитет по делам национальностей

Министерство общественной безопасности

Министерство государственной безопасности

Министерство гражданской администрации

Министерство юстиции

Министерство финансов

Министерство труда и социального страхования

Министерство природных ресурсов

Министерство экологической среды

Министерство жилья, городского и сельского строительства

Министерство транспорта

Министерство водных ресурсов

Министерство сельского хозяйства и сельских дел

Министерство коммерции

Министерство культуры и туризма

Государственный комитет по делам здравоохранения

Министерство по делам ветеранов

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Народный банк Китая

Национальное ревизионное управление

Отметим, что ряд министерств остались прежними, а ряд претерпел некоторые изменения. В частности, Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения теперь, судя по всему, предполагается лишить функции «планирования деторождения», поскольку соответствующая приставка убрана из названия органа в проекте, предложенном Госсоветом.

Предполагается также слияние Министерства культуры и Управление по делам туризма. Министерство контроля КНР, а также Национальное бюро по предупреждению коррупции будут преобразованы в совершенно новое надзорное ревизионное ведомство. Может также появиться совершенно новое Министерство сельского хозяйства и сельских дел.

Напомним, что ранее ВСНП уже согласовало серьезные изменения в Конституции Поднебесной. Так, теперь глава государства может не ограничиваться лишь двумя пятилетними сроками пребывания у власти.