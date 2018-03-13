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Госсовет КНР предлагает упразднить старые и создать новые министерства

Политика

Если предложенные Госсоветом трансформации будут одобрены, под его началом будет находится 26 министерств и комиссий помимо Генеральной канцелярии Государственного Совета КНР

Пекин, 13 марта 2018, 06:45 — REGNUM  Госсовет Китайской Народной Республики или Центральное народное правительство — высший государственной исполнительный орган страны представил на обсуждение план реструктуризации министерств на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Если предложенные Госсоветом трансформации будут одобрены, под его началом будет находится 26 министерств и комиссий помимо Генеральной канцелярии Государственного Совета КНР.

Список институтов предложен следующий:

  • Министерство иностранных дел
  • Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики
  • Национальная комиссия по развитию и реформам
  • Министерство образования
  • Министерство науки и технологий
  • Министерство промышленности и информатизации
  • Комитет по делам национальностей
  • Министерство общественной безопасности
  • Министерство государственной безопасности
  • Министерство гражданской администрации
  • Министерство юстиции
  • Министерство финансов
  • Министерство труда и социального страхования
  • Министерство природных ресурсов
  • Министерство экологической среды
  • Министерство жилья, городского и сельского строительства
  • Министерство транспорта
  • Министерство водных ресурсов
  • Министерство сельского хозяйства и сельских дел
  • Министерство коммерции
  • Министерство культуры и туризма
  • Государственный комитет по делам здравоохранения
  • Министерство по делам ветеранов
  • Министерство по чрезвычайным ситуациям
  • Народный банк Китая
  • Национальное ревизионное управление

Отметим, что ряд министерств остались прежними, а ряд претерпел некоторые изменения. В частности, Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения теперь, судя по всему, предполагается лишить функции «планирования деторождения», поскольку соответствующая приставка убрана из названия органа в проекте, предложенном Госсоветом.

Предполагается также слияние Министерства культуры и Управление по делам туризма. Министерство контроля КНР, а также Национальное бюро по предупреждению коррупции будут преобразованы в совершенно новое надзорное ревизионное ведомство. Может также появиться совершенно новое Министерство сельского хозяйства и сельских дел.

Напомним, что ранее ВСНП уже согласовало серьезные изменения в Конституции Поднебесной. Так, теперь глава государства может не ограничиваться лишь двумя пятилетними сроками пребывания у власти.

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Политика Китая
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