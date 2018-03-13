Госсовет КНР предлагает упразднить старые и создать новые министерства

Пекин, 13 марта 2018, 06:45 — REGNUM Госсовет Китайской Народной Республики или Центральное народное правительство — высший государственной исполнительный орган страны представил на обсуждение план реструктуризации министерств на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, передает 13 марта агентство «Синьхуа».
Если предложенные Госсоветом трансформации будут одобрены, под его началом будет находится 26 министерств и комиссий помимо Генеральной канцелярии Государственного Совета КНР.
Список институтов предложен следующий:
- Министерство иностранных дел
- Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики
- Национальная комиссия по развитию и реформам
- Министерство образования
- Министерство науки и технологий
- Министерство промышленности и информатизации
- Комитет по делам национальностей
- Министерство общественной безопасности
- Министерство государственной безопасности
- Министерство гражданской администрации
- Министерство юстиции
- Министерство финансов
- Министерство труда и социального страхования
- Министерство природных ресурсов
- Министерство экологической среды
- Министерство жилья, городского и сельского строительства
- Министерство транспорта
- Министерство водных ресурсов
- Министерство сельского хозяйства и сельских дел
- Министерство коммерции
- Министерство культуры и туризма
- Государственный комитет по делам здравоохранения
- Министерство по делам ветеранов
- Министерство по чрезвычайным ситуациям
- Народный банк Китая
- Национальное ревизионное управление
Отметим, что ряд министерств остались прежними, а ряд претерпел некоторые изменения. В частности, Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения теперь, судя по всему, предполагается лишить функции «планирования деторождения», поскольку соответствующая приставка убрана из названия органа в проекте, предложенном Госсоветом.
Предполагается также слияние Министерства культуры и Управление по делам туризма. Министерство контроля КНР, а также Национальное бюро по предупреждению коррупции будут преобразованы в совершенно новое надзорное ревизионное ведомство. Может также появиться совершенно новое Министерство сельского хозяйства и сельских дел.
Напомним, что ранее ВСНП уже согласовало серьезные изменения в Конституции Поднебесной. Так, теперь глава государства может не ограничиваться лишь двумя пятилетними сроками пребывания у власти.