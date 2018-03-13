Пушков: США грозят ударами по Сирии, пытаясь спасти «ан-Нусру»*

Москва, , 01:10 — REGNUM Угрозы, прозвучавшие в Совете Безопасности ООН со стороны США — это последняя попытка спасти американских союзников против президента Сирии Башара Асада — террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая пригрозила Дамаску ракетным ударом, Пушков заявил:

«Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Восточной Гуте, что угрожает новыми ударами США по Сирии. Последние попытки спасти остатки террористов — союзников США в борьбе против Асада».

Напомним, 12 марта Хейли заявила, что США готовы действовать против тех, кто стремится «навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий». При этом она указала на «сирийский режим».

Хейли заявила, что Вашингтон готов нанести по Сирии ракетный удар, хотя «предпочел бы другой путь»:

«Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем».

Таким способом Хейли напомнила о ракетном ударе, который США нанесли чуть менее года назад по сирийской авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс, Сирия) — в ответ на якобы предпринятую Дамаском химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия).

Обвинения против Дамаска не были и до сих пор не доказаны, но ракетный удар 7 апреля 2017 года был нанесен.

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11 марта американский министр обороны Джеймс Мэттис также напомнил о ракетном ударе, санкционированном президентом США Дональдом Трампом:

«Было бы очень неразумно использовать оружие с газом. И я думаю, что Трамп это очень ясно показал в начале своего президентства».

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