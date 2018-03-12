При региональных ЗАКСах могут быть созданы новые рабочие группы

Тверь, , 19:03 — REGNUM В понедельник, 12 марта, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин принял участие в форуме представителей муниципальных образований Тверской области. В рамках мероприятия более трех тысяч депутатов городских и сельских поселений обсудили задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

«Хотелось бы сегодня попросить, чтобы в рамках регионального законодательного собрания была создана рабочая группа, с которой мы могли бы, общаясь, обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения послания», — сказал Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам заксобрания Тверской области.

Председатель Государственной думы пояснил, что обратная связь поможет повысить качество принимаемых законов.

«Вообще было бы правильно в каждом региональном законодательном собрании создать такие рабочие группы», — цитирует слова Вячеслава Володина РИА Новости.

Политик отметил что необходимо выслушать мнение экспертов, а также депутатов муниципального и регионального уровней, представителей различных социальных сфер, деловых сообществ.

«При реализации послания у нас, возможно, будут законопроекты совместного ведения. Было бы правильно сейчас, не дожидаясь обсуждения их Госдумой, подумать на уровне заксобраний и подготовиться к принятию законов», — пояснил Вячеслав Володин.

Напомним, оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики.

Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

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