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При региональных ЗАКСах могут быть созданы новые рабочие группы

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочие группы при законодательных собраниях регионов для реализации послания президента РФ Владимира Путина

Тверь, 12 марта 2018, 19:03 — REGNUM  В понедельник, 12 марта, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин принял участие в форуме представителей муниципальных образований Тверской области. В рамках мероприятия более трех тысяч депутатов городских и сельских поселений обсудили задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

«Хотелось бы сегодня попросить, чтобы в рамках регионального законодательного собрания была создана рабочая группа, с которой мы могли бы, общаясь, обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения послания», — сказал Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам заксобрания Тверской области.

Председатель Государственной думы пояснил, что обратная связь поможет повысить качество принимаемых законов.

«Вообще было бы правильно в каждом региональном законодательном собрании создать такие рабочие группы», — цитирует слова Вячеслава Володина РИА Новости.

Политик отметил что необходимо выслушать мнение экспертов, а также депутатов муниципального и регионального уровней, представителей различных социальных сфер, деловых сообществ.

«При реализации послания у нас, возможно, будут законопроекты совместного ведения. Было бы правильно сейчас, не дожидаясь обсуждения их Госдумой, подумать на уровне заксобраний и подготовиться к принятию законов», — пояснил Вячеслав Володин.

Напомним, оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики.

Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018
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