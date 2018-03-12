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Форум представителей муниципальных образований пройдет в Тверской области

Политика

Участие в форуме примет спикер Госдумы

Москва, 12 марта 2018, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 12 марта, в Твери председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в Форуме представителей муниципальных образований Тверской области.

На площадке форума депутаты городских и сельских поселений — 3,6 тыс. участников — обсудят задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации послания президента Федеральному собранию, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Ранее Володин в рамках рабочей поездки в свой избирательный округ — Саратовскую область — принял участие в аналогичном форуме и провел встречи с депутатами городских и сельских поселений всех районов области. По мнению спикера Госдумы, «такая форма обсуждения крайне важна для обратной связи и понимания на ситуации на местах, так как депутаты сельских и городских муниципальных образований ближе всего к избирателю». Встречи с депутатами городского и поселкового уровней показывают, что они востребованы и как постоянный формат отчета перед избирателями, отметил он.

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