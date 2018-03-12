Дайте оружие: Порошенко просит у ЕС помощи в борьбе с российской агрессией

Киев, , 15:43 — REGNUM Пётр Порошенко призвал государства — члены Европейского союза предоставить Украине оборонительное оружие. Как пояснил украинский лидер, обороняться он намерен от «российской агрессии». Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могернини в Киеве. Трансляцию брифинга вел телеканал «112 Украина».

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Также глава Украины призвал ЕС признать Россию агрессором.

«Настало время для Евросоюза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта… Пришло время способствовать предоставлению государствами-членами оборонного летального оружия Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», — заявил президент.

Порошенко также призвал ЕС поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Пётр Порошенко призвал повсеместно запретить российский флаг, заявив, что Россия якобы «разрушает демократию» по всему миру. Он подчеркнул, что российский государственный флаг «не должен развеваться где-либо», пока Россия якобы продолжает вести «всемирную гибридную войну».

Также Порошенко вновь заявил о некой «агрессии России против Украины». По его словам, Россия виновата во всём — все компьютерные вирусы придумывают и запускают в России, миграционный кризис в Европе — это Россия, фейк-ньюс, искажающие реальность — тоже Россия. Все свои действия Россия совершает «вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе ядерное», утверждал Порошенко.

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Напомним, в январе 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Донецкой и Луганской областей являются временно оккупированными территориями, а «оккупация установлена со стороны России, на которую как государство-агрессор возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях.

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