Порошенко: Россию надо запретить

Мюнхен, Германия, , 08:11 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы «разрушает демократию» по всему миру и призвал повсеместно запретить российский флаг. Такое заявление Порошенко сделал накануне, 16 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что российский государственный флаг «не должен развеваться где-либо», пока Россия якобы продолжает вести «всемирную гибридную войну».

Далее слова Порошенко начали уже совсем походить на бред. Президент Украины считает, что «всемирная гибридная война», которую якобы ведет Россия уже подчинила себе «многих акторов», которые даже не подозревают о своей «деструктивной воле».

«Тем не менее, зло, которое стоит за этим, одно и то же, и оно в Кремле. Мы должны признать, что здесь в 2007 году президент России объявил войну», — сказал Порошенко, вспоминая знаменитую «Мюнхенскую речь» Владимира Путина.

Порошенко вновь заявил о какой-то «агрессии России против Украины», которую кроме него самого и кучки бандеровцев, захвативших на Украине власть, никто не видит.

По словам Порошенко, Россия виновата во всем — все компьютерные вирусы придумывают и запускают в России, миграционный кризис в Европе — это Россия, фейк-ньюс, искажающие реальность — тоже Россия.

Все свои действия Россия совершает «вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе ядерное».

Российские газопроводы, особенно «Северный поток — 2» — это вообще ужас, ужас, ужас.

Проговорив весь этот бред Порошенко транслирует свою идею-фикс — необходимо создать международную коалицию против России, необходимо усиливать до бесконечности санкции против России, весь мир должен защитить несчастную Украину от России во что бы то ни стало. Ну и дать денег Киеву, который стоит на передовой «борьбы с Россией».

Стоит отметить, что уровень бреда в заявления Порошенко, касающихся России, прямо пропорционален уровню неблагополучия, нарастающего на Украине с каждым годом. Пришедшие к власти на Украине в феврале 2014 года бандеровцы и их приспешники погрузили страну в хаос, из которого она уже не сможет самостоятельно выбраться. Они сознательно превратили Украину в «анти-Россию», так как это заложено историческим генезисом. Отсюда и подобные бредовые заявления Порошенко, к которым мало кто относится всерьез.