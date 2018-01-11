ЕС отказал Украине в выделении €600 млн: в Брюсселе пояснили почему

Брюссель, , 07:26 — REGNUM Евросоюз отказался выделить Украине €600 млн. Причины такого решения пояснил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли.

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Он заявил в эфире «Украинского радио», что это связано с невыполнением украинскими властями четырех из 21 условия предоставления экономической помощи. Какие именно условия не выполнила Украина, не уточняется.

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При этом Мингарелли отметил, что возможность выделения Киеву нового транша не исключена. С этим вопросом президент Пётр Порошенко лично обращался к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру в ноябре 2017 года во время саммита «Восточного партнерства».

«Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине, с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — цитирует портал «Вести» слова Мингарелли.

Также чиновник ЕС вновь отметил, что в Брюсселе призывают Киев срочно создать Антикоррупционный суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что его страна сможет получить от Европейского союза новую макрофинансовую помощь. По его словам, новый пакет объёмом 1,8 млрд евро начнёт действовать с 2018 года.

Напомним, поддержать на плаву экономику Украины, обвал начался после госпереворота в стране в феврале 2014 года и продолжается до сих пор, может только «финансовая помощь» со стороны Запада. Эта «помощь» на деле является дорогими кредитами, которые выдаются Украине, чтобы поставить её в ещё большую зависимость от Запада, окончательно разрушить её экономику и превратить эту страну в источник дешёвой рабочей силы и площадку для сельскохозяйственных угодий западных агрохолдингов.

Добавим, с весны 2014 года Евросоюз предоставил Украине пакет финансовой поддержки общим объемом €12,8 млрд. Трёхлетняя программа макрофинансовой помощи на €1,8 млрд является одной из составных частей этой поддержки, её срок должен был закончиться 1 января 2018 года.

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