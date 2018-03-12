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Владимир Путин посетит Краснодар

Политика

Будут обсуждаться меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов

Москва, 12 марта 2018, 07:29 — REGNUM  Сегодня, 12 марта президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Краснодар, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

Отмечается, что на форуме аграрии со всей страны обсудят развитие растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Также будут обсуждаться меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

В ходе визита в Краснодар президент, ознакомится с работой Национального центра зерна им.Лукьяненко.

Напомним, центр осуществляет разработки в области селекции зерновых культур и в области воспроизводства плодородия почв и защиты растений.

Ранее Путин заявлял, что России нужны системные решения, которые позволят российским производителям увеличить объемы производства и экспорта сельхозпродукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в России начался весенний сев. Яровой сев проведен на площади 1,4 тыс. га: в Крыму — 1,1 тыс. га, Краснодарском крае — 0,3 тыс. га).

Прогнозируется, что в 2018 году яровой сев будет проведен на площади 53,4 млн га или 100,1% к уровню 2017 года.

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Сельское хозяйство

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