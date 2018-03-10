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На Украине раскрыли детали быстрой «зачистки» Донбасса

Политика

Гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г

На Украине раскрыли детали быстрой «зачистки» Донбасса
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинский силовик

Киев, 10 марта 2018, 18:34 — REGNUM  Власти Украины планируют провести в Донбассе «быструю зачистку». Об этом на странице в соцсети Facebook написал блогер Мартин Брест после закрытой встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями интернет-сообщества.

«План такой, — написал блогер. — Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть».

Блогер добавил, что амнистию Киева ополченцы не получат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.

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Война в Донбассе

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