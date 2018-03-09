При взрыве в Донецке погибли два человека

Донецк, , 18:51 — REGNUM Мощный взрыв произошел в Донецке. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил источник в местных органах власти.

Инцидент произошел в пятницу, 9 марта, в Кировском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще шестеро получили различные травмы.

«В районе около 12:00 произошел взрыв, погибли два человека», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, взрыв в Кировском районе города произошел из-за сработавшей гранаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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