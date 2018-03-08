Двое украинских военных устроили стрельбу в Славянске

Донецк, , 20:30 — REGNUM Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили стрельбу в городе Славянск. Об этом сообщили в пресс-центре штаба «АТО» на странице в соцсети Facebook.

«8 марта 2018 у г. Славянск Донецкой области, хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия, — говорится в сообщении. — Военнослужащие задержаны».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донбасса.

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