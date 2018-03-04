Арктика: Американская мечта о китайских инвестициях

Анна Горохова, , 18:09 — REGNUM

Начнем обзор иностранной прессы с новости, которую западные СМИ единогласно пропустили: в Америку прибыл второй танкер с российским сжиженным природным газом с Сабетты. Англоязычной аудитории об этом сообщил только Sputnik International. Поскольку СПГ из России был перекуплен Америкой у французской компании Engie и доставлен на французском судне Provalys, технически этот случай обходит антироссийские санкции США. Напомним, в январе 2018 года танкер Gaselys доставил в Бостон первую партию СПГ из российской Арктики.

В европейских снегопадах обвинили Арктику

На минувшей неделе в Европу пришла аномально холодная и снежная — одним словом, настоящая «русская» — зима. В поисках причины журналисты обратились к научным трудам: погода на континенте напрямую зависит от того, что Арктика стремительно тает. Неудивительно, что весеннее потепление в Арктике вышло в топ западных новостей: к примеру, датские СМИ шутили, что спастись от метелей и морозов жители северной Европы могут на арктической базе вооруженных сил в Данеборге.

Весна пришла в Арктику на 16 дней раньше, чем еще десять лет назад. The Guardian цитирует опубликованную работу исследователей университета Калифорнии в Дэвисе: в первые дни весны температуры растут намного скорее, чем десять лет назад, а среднегодовые увеличились за тот же срок на 6−7 градусов. Подтверждает эти слова и Мартин Штендель, старший научный сотрудник Датского метеорологического института:

«Этой зимой температура в центральной части Арктики выше средних показателей на 4 градуса. В феврале в некоторых регионах были зафиксированы превышения исторических норм на 10 градусов. И эта тенденция сохранится», — считает Мартин Штендель. Последствиями таких температурных изменений, по мнению ученого, станет увеличение таяния морских льдов и оттаивание вечной мерзлоты.

То, что изменения климата ярче всего прослеживаются в Арктике, мировому научному сообществу известно давно. Но с каждым приходом весны с новой силой поднимается тема человеческой ответственности за «глобальное потепление». Washington Post возмущается, что предупреждения ученых «до сих пор не вызвали большой озабоченности в Белом доме». Издание напоминает, что Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая открыто отвергает Парижское соглашение о климате.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из соглашения, так как оно наносит вред экономике. Будучи кандидатом в президенты США, Трамп заявлял о том, что сомневается в существовании глобального потепления.

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Аляска рано радуется поддержке Китая

Некоторые американские СМИ беспокоятся, что Китай и США до сих пор не договорились о реализации проекта «Аляска СПГ» — трубопровода и завода стоимостью 43 млрд долларов. Стороны озвучили желание заключить контракты к концу 2018 года, а в ноябре прошлого года в присутствии президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина было подписано не имеющее обязательной силы соглашение о проекте на Аляске.

Обозреватель портала Arctic Today сомневается в силе «необязательного соглашения», пока оно не подкреплено официальными документами. Ситуацию усугубляет риск похолодания в отношениях Китая и США: слишком уж неустойчива дружба расчетливого Си Цзиньпина и «хаотичного» Трампа.

«Высокая стоимость строительства объектов на Аляске и наличие других пользователей для подписания долгосрочных контрактов — это проблемы, которые могут помешать планам, когда изменится ситуация на рынке или возникнут политические капризы», — считает автор текста.

Проект «Аляска СПГ» соединит юг и север штата: в южном городе Никиски планируется строительство завода СПГ, который будет соединен с газовым комплексом месторождений Прудо Бей на севере Аляски 1280-километровым газопроводом. Мощность проекта составит 27,6 млрд кубометров в год — против 38 млрд кубометров «Силы Сибири» (совместного проекта «Газпрома» и китайской CNPC, поставки газа в Китай с него начнутся в 2019 году).

Однако эксперты уверены, что проект СПГ на Аляске не заменит проекты России, Австралии, Катара и других поставщиков. Сегодня Китай потребляет чуть более 200 млрд кубометров газа в год, из которых импортирует 40%. По различным прогнозам, к 2020 году цифра вырастет до 260−300 млрд кубометров.

Китай оставит за собой несколько источников энергоносителей, чтобы не допустить зависимости от одного из них. Более того, китайское стремление к участию в проектах типа «Ямал СПГ» и «Аляска СПГ» останется довольно сильным: инвестиции снижают стоимость товара для Китая. Поэтому сомнений в том, что Китай поможет Аляске, остается мало.

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На пользу проекту идет и китайская нацеленность на Арктический регион. Напомним, пять лет назад Китай стал страной-наблюдателем в Арктическом совете, а в январе 2018 года опубликовал Белую книгу, в которой изложил свою стратегий действий около Северного полюса. «Технологические инновации, использование ресурсов и развитие судоходных маршрутов в Арктике» — в этих словах из стратегического документа Америка услышала еще одно подтверждение будущего «Аляска СПГ». Но, по словам китаиста из Университета Альберты в США Вэньжань Цзяна, Штатам нужно готовиться к тяжелым переговорам: «Они будут очень жесткими, нелегкими», — сообщил он Arctic Today.

«Незаметный» Сингапур

Пока арктические чаяния Китая отвлекают на себя основное внимание СМИ, тем же путем на Север медленно, но верно следует Сингапур. The Conversation пишет об активности Сингапура в арктическом направлении и потенциальной пользе тихоокеанской страны для северных партнеров.

Сингапур — микрогосударство с минимальными природными ресурсами, и его власти понимают, что оборона и грамотная внешняя политика имеют для благополучия страны решающее значение. Ожидаемое освоение арктических маршрутов транспортировки является потенциальной угрозой для Сингапура (глобального транспортного центра), так как часть морского судоходства будет переопределена на север. Признавая это как неизбежность и модернизируя свою портовую инфраструктуру до идеала, Сингапур стремится участвовать в развитии Арктики.

Одна из областей, где Сингапур может быть полезен, — судостроение и имеющиеся в этой сфере инновации и технологии. Страна заинтересована в применении своих умений гораздо больше, чем в арктических полезных ископаемых.

Сингапур стремится к укреплению двусторонних отношений с Россией. Культурные и языковые различия затрудняют их развитие, но с сохранением западных санкций Сингапур становится для России более привлекательным для России. Он остался одной из немногих стран, которые могут создавать и поставлять в Россию современное нефтегазовое оборудование и делиться технологиями для бурения на шельфе в жесткой природной среде.

Государство наравне с другими азиатскими странами — Китаем, Японией и Южной Кореей — входит в состав наблюдателей Арктического совета, где Сингапур выступает в качестве союзника коренных народов Севера. Он активно участвует в мероприятиях по сохранению арктической флоры и фауны.

Сингапур напоминает о себе и на других международных площадках. Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр Сингапура Сэм Тан с 2016 года участвует в одном из главных арктических форумов в Тромсё «Арктические рубежи». В этом году в своем выступлении он отметил потенциальную опасность Северного Ледовитого океана для Сингапура: островной город-государство уязвим перед последствиями изменения климата.

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Заметная роль в работе Арктического совета и сотрудничество с Россией и другими странами в развитии судо‑ и машиностроения — вот главные возможности Сингапура извлечь пользу из развития Севера.

«Для нас же (государств, географически близких к Арктике — прим. ИА REGNUM ) — это шанс шире посмотреть на присутствие азиатских стран в Арктическом регионе. В противном случае внимание к одному только Китаю будет отвлекать нас от намерений и действий других субъектов», — делает вывод обозреватель The Conversation.