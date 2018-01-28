«Арктические рубежи»: неоколониализм и вечеринка без главного участника

Анна Горохова, , 15:24 — REGNUM

Около 3500 участников из 35 стран вновь обсудили изменения климата, развитие науки и цифровых коммуникаций в Арктике. Но разговор то и дело возвращался к двум темам: новым бизнес-стратегиям и угрозе России — стране с самыми большими владениями в Арктике, но с довольно скромной по количеству участников делегацией.

«Южный» бизнес на Севере

В программе форума «Арктические рубежи» этого года большое внимание было уделено вопросам бизнеса и инвестиций. Мировое бизнес-сообщество — будь то крупные добывающие компании или поставщики оборудования — видит в мероприятии возможность обсуждения новых идей, которые принесут Арктике развитие, а им — прибыль. «Компании, стремящиеся на Север, должны планировать свой приезд в Тромсё», — считает Лив Моника Стубхольт, партнер юридической фирмы Selmer и модератор секции «Бизнес».

В последние годы северные страны не перестают говорить о растущем интересе и присутствии азиатских государств. Кейджи Идэ, посол по особым поручениям по вопросам сотрудничества в Арктике МИД Японии, в рамках своего выступления заявил, что «намерен построить мост между японским и арктическим бизнесом».

С таким ярым подходом всего мира к развитию Арктики не совсем согласны северные коренные народы. Оказывается, свыше 90% докладчиков конференции «Арктические рубежи — 2018» съехались из регионов южнее Полярного круга. О настоящей жизни в Арктике из них мало кто знает.

«Снаружи это выглядит так, словно рисуется глянцевая картинка, что недалеко от неоколониализма, — сказала в интервью Barents Observer’у Аили Кескитало, председатель Саамского парламента Норвегии. — Я очень рада, что мы можем проводить на севере популярные форумы, но мы сами не должны ограничиваться ролью аудитории».

Мир наблюдает

Саамов можно понять: могли ли они представить, что когда-то в разговоре о жизни во льдах будут говорить даже такие чересчур южные страны, как Сингапур и Индонезия.

В 2016 году министр Сингапура Сэм Тан впервые приехал на конференцию в Тромсё. В этот раз вновь взяв слово, он напомнил собравшимся: то, что происходит в Арктике, не остается там. Северный Ледовитый океан грозит выживанию Сингапура, считает министр: как островной город-государство Сингапур уязвим перед последствиями изменения климата.

Отметим, что Сингапур является одним из двенадцати государств-наблюдателей Арктического совета: наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Великобританией, Францией, Германией, Нидерландами, Польшей, Испанией и Италией. Но этот список не исчерпывает всех, кто следит за происходящим вокруг Северного полюса:

«Мы должны сотрудничать, чтобы убедиться, что все наши океаны являются устойчивыми», — сообщил участникам «Арктических рубежей» министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Ниланто Пербово.

Оказывается, страна-сосед Сингапура беспокоится об устойчивости на рынке морепродуктов, которая может пошатнуться с таянием северных льдов. Науке еще предстоит изучить, как потепление в Арктике скажется на поведении рыб, но одна только вероятность угрозы для прибыли страны заставляет власти многих государств поднимать подобные разговоры. Пока польза от них только одна — дать понять, что регион находится под общемировым присмотром.

Страна-угроза

В этом году тема военного присутствия России в Арктике была поднята с новой силой. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, чьи слова об «отсутствии российской угрозы» в середине недели превратились в десятки заголовков отечественных СМИ, вовсе не была столь однозначна в заявлениях.

«Это стабильный регион, потому что мы над этим работаем, и это действительно тяжелый труд. Мы не должны быть наивными… Сейчас недалеко от нашего порога находится самая большая концентрация военной силы», — сказала в одном из выступлений Серейде.

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Громче всех об угрозе России в Арктике на полях форума заявил член Европарламента и экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт.

«Пока другие страны только начинают медленно обозначать свои интересы, Россия ринулась в Арктику, — сказал Паэт. — Необходимо не допустить милитаризации региона, которую Россия, например, уже ведет. По всей своей северной границе Россия восстанавливает свои военные базы, многие из которых не использовались с конца холодной войны».

Еще раз посмотрев на список стран-наблюдателей Арктического совета, можно понять, что Эстония не имеет к рубежам Арктики никакого признанного мировым сообществом отношения. Но право на мнение у господина Паэта никто не отнимал. К тому же, его слова в общем контексте звучат парадоксально: Россию, для которой Арктика представляет наибольший стратегический интерес, стоит за рвение только похвалить, а не сравнивать с «медлительными» соседями.

Присутствовавший на конференции глава 2-го европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов эстонский выпад в сторону России прокомментировал так:

«Россия является частью решения, а не частью проблемы в Арктике. Это регион низкой напряженности, и ключевое значение там имеют сотрудничество и совместная работа разных стран».

Упомянул представитель российского МИДа и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки на северных территориях. Вернее, его отсутствие:

«Россия способствовала превращению Соединенных Штатов в арктическое государство, продавая им Аляску».

Впрочем, Америка, уже не раз обвиненная в попустительском отношении к своим арктическим перспективам, свое почтение норвежскому форуму выразила. Помимо посольства США в Осло, в «Арктических рубежах» приняли участие гости из Вашингтона, штатов Мэн и Аляски. Представитель Береговой охраны США Пол Уэбб обратил внимание на действительно важную проблему по обмену опытом в поисково-спасательных работах в северных морях.

Американское присутствие на конференции в Норвегии в сочетании с насмешливым замечанием Игоря Неверова делает еще более удивительной сложившуюся традицию: Россия не проявляет к ежегодному масштабному мероприятию большого интереса.

Россия за «рубежом»

Норвежская конференция уже давно напоминает вечеринку без главного участника. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не составляет компанию своим иностранным коллегам, поэтому официальную позицию страны представляют его «заместители» рангом пониже. Но даже то, что число российской делегации год за годом понемногу стремится к сотне, не может успокоить недоумение. Как страна с самой протяженной частью арктического побережья, может представлять на крупной международной конференции менее 3% от общего числа участников?

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В 2018 году Россию представляли учение и близкие к Арктике общественные деятели. Прибыли на конференцию региональные чиновники — Алексей Тюкавин, заместитель губернатора Мурманской области, а также Лев Левит, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики.

Темы среди российских выступлений превалировали научные. Так, президентАссоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков презентовал проект Ассоциации по восстановлению запасов промысловых сиговых рыб, который на примере Обь-Иртышского бассейна может помочь в решении этой проблемы другим северным странам.

Норвежцы делают ставку на молодежную секцию конференции. В этот раз участие в круглых столах и общих проектах приняли 30 студентов из 18 стран, и Россия традиционно вошла в это число. Чтобы попасть в международную команду, российским участникам нужно победить в конкурсе от Русского географического сообщества. Еще один проект «Взращивая лидеров» интересен для молодых ученых, у которых уже есть реальные исследования о жизни Крайнего Севера. Они получили шанс представить свои исследования экспертам со всего мира.

Россия ни в коем случае не отстраняется от мирового научного прогресса в Арктике, убежден представитель МИДа Игорь Неверов. В разговоре с корреспондентом ТАСС он сообщил, что Россия «уже выполнила все внутренние процедуры после подписания (на состоявшейся в мае министерской сессии Арктического совета) в Фэрбенксе соглашения о содействии научному сотрудничеству в Арктике, и готова ввести его в действие».

Безусловно, по одному только норвежскому форуму об участии России в вопросах Арктики судить нельзя. Но такие примеры показывают, что власти не сомневаются: голос России останется слышен в международном арктическом диалоге из-за одних только размеров на карте. Однако, как бы ни было справедливо это мнение, продолжение такой политики приведет к одному: убедить мир в чистоте своих намерений будет всё сложнее.

Как справедливо заметил телеграм-канал Капитан Арктика: «Конечно, хочется заклеймить наших мидовских чиновников и Рогозина за то, что они активно не участвуют в этой тусовке. Но мы этого делать не будем. Потому что России нужно не идти в кильватере чужой арктической повестки, а выстраивать свою.»