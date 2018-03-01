Новые «майские указы» — что ждут от послания Путина — 2018

Москва, , 05:59 — REGNUM В своём очередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, скорее всего, сосредоточится на трёх темах: продуктивность власти, перспективы развития страны и новые «майские указы». Об этом генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Продуктивность власти в разных аспектах, — обозначил он одну из вероятных тем послания главы государства. — Общая эффективность, выполнение задач в сфере общего качества управления, в создании инфраструктуры и эффективности бизнеса. Вторая тема — это тема развития на ближайшие шесть лет. Какие направления будут основными, и на чем будет сделан акцент. Третье, чего я ожидаю, это какой-то новый социальный пакет, типологически схожий с «майскими указами». Но, естественно, его формат и масштаб могут существенно отличаться. Всё зависит от возможности и приоритетов страны».

По мнению политолога, это будет знаковое послание, которое будет заявкой курса на ближайшие шесть лет. Как заметил Орлов, должны быть заданы основные смысловые линии этого предстоящего шестилетия.

«Кроме того, президентом как кандидатом, участвующим в избирательной кампании, будут заданы содержательные акценты, — заявил Орлов. — Множество точек сходится в этом послании. На него возлагаются большие ожидания. Я думаю, что это будет серьезный и масштабный ход Путина. Международный блок может занять значительную часть послания, но мне кажется, что международная тема выполнит характер рамки для внутриполитических аспектов».

Напомним, как сообщали российские СМИ, в Кремле уже началась подготовка новых майских указов, аналогичных тем поручениям, которые Владимир Путин подписал после президентских выборов 2012 года. По сведениям РБК, в течение первых двух месяцев 2018 года администрация президента собирала от российских министерств и ведомств соответствующие предложения.

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Отметим также, что выступление главы государства с посланием Федеральному собранию обычно проходит ежегодно. Президент подводит некоторые итоги периода, прошедшего со времени предыдущего послания, а также обозначает основные направления внутренней и внешней политики России. В 2017 году в Кремле послание президента Федеральному собранию решили отложить в связи с началом предвыборной кампании.