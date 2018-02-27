Разведка США изучает Россию, в Эстонии разжигают русофобию: Радио REGNUM

Москва, 27 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Военная разведка: авиация США изучает морские границы России;
- Действуют сообща: Молдавия и НАТО инициируют совместные проекты;
- Баш на баш: что Германия хочет взамен от Восточной Европы;
- Есть проблемы: названы слабые места вооруженных сил США;
- Таллин-провокатор: как в Эстонии разжигают русофобию.
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