Военная авиация США вновь замечена недалеко от границ РФ

Симферополь, , 07:41 — REGNUM Летательные аппараты Соединённых Штатов продолжают разведывательную деятельность вблизи российских берегов в Чёрном море. Об этом говорят данные, опубликованные 27 февраля в Twitter ресурсом CivMilAir.

Согласно сведениям мониторинга, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk 26 февраля совершили разведывательные полёты вдоль побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.

Самолет-разведчик EP-3E Aries II находился над Черным морем недалеко от Новороссийска. Воздушное судно затем взяло курс на американскую базу и базу НАТО в бухте Суда на побережье острова Крит.

Стратегический беспилотный аппарат, взлетевший с авиабазы на острове Сицилия, курсировал вдоль побережья на высоте около 16,5 км.

Следует отметить, что 22 февраля стратегический американский разведывательный самолет RC-135W проводил разведку около границ Калининградской области. Воздушное судно находилось в воздухе над территорией Польши и Литвы.

Напомним, 1 февраля пресс-служба ВМС США опубликовала новые видеозаписи перехвата своего самолета-разведчика над Черным морем и снова заявила, что маневры российского истребителя были небезопасным и создавали риск «катастрофических последствий».

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На это в Минобороны России ответили, что если маневры российского истребителя Су-27 около американского самолета-разведчика EP-3 Aries кажутся Пентагону «опасными», то пусть американские военные самолеты не летают маршрутами, провоцирующими подобные действия.

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