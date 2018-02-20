Госдеп США: Власти Украины пока не выполнили «обещаний майдана»

Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Украинским властям следует удвоить усилия по проведению реформ для построения стабильной демократической страны. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США по случаю очередной годовщины госпереворота на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Четыре года назад украинцы из всех слоёв общества и всех регионов страны объединились на Майдане, центральной площади Киева, чтобы потребовать от своего правительства признания выбора граждан Украины присоединиться к Европе. Множество украинцев — «Небесная сотня» — отдали свои жизни на Майдане за мечту о лучшей Украине», — отмечается в заявлении, распространённом пресс-службой госдепартамента.

В Вашингтоне считают, что за прошедший период Украина «сделала важные шаги», однако Киеву «предстоит ещё большая работа, чтобы исполнить обещания Майдана и высвободить потенциал страны».

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«Соединённые Штаты призывают украинских лидеров удвоить свои усилия по осуществлению глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которой заслуживают украинцы», — говорится в сообщении.

Госдепартамент также заявляет, что продолжит поддерживать Украину, пока она «сталкивается с продолжающейся российской агрессией, которая забрала более 10 тысяч жизней и заставила уехать более 1,6 млн украинцев».

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