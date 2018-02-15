Замгоссекретаря США поговорит с Порошенко о коррупции

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Встречу с высшими лицами Украины проведет заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщает 14 февраля пресс-служба государственного департамента США.

Согласно сообщению, с 15 по 24 февраля американский дипломат посетит Германию, Италию, Украину, Латвию и Бельгию. Салливан обсудит в Риме вопросы конфликта на Украине, Сирии, а также борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В Киев дипломат прибудет 21 февраля, где проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Стороны обсудят необходимость внедрения экономических реформ на Украине и усиление борьбы с коррупцией.

США также традиционно выражают свою поддержку украинской «территориальной целостности и суверенитету».

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Напомним, ранее Порошенко заявил, что США готовы за свой счет предоставить ВСУ летальное вооружение, в частности противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Однако дата поставок пока не была названа, хотя американские инструкторы уже обучают украинских солдат обращению с ПТРК.

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