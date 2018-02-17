Порошенко: Крым – наш самый главный приоритет

Мюнхен, Германия, , 19:14 — REGNUM Украина планирует «освободить» Крым политическими и дипломатическими путями. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене 17 февраля.

«Крым — наш самый главный приоритет, — отметил глава украинского государства. — Мы пойдем в Международный суд под зонтиком ООН и привлечем агрессора к ответственности, но это будет сделано судебным образом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей Крыма стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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