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Порошенко: Крым – наш самый главный приоритет

Политика

«Мы пойдем в Международный суд под зонтиком ООН»

Порошенко: Крым – наш самый главный приоритет
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Мюнхен, Германия, 17 февраля 2018, 19:14 — REGNUM  Украина планирует «освободить» Крым политическими и дипломатическими путями. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене 17 февраля.

«Крым — наш самый главный приоритет, — отметил глава украинского государства. — Мы пойдем в Международный суд под зонтиком ООН и привлечем агрессора к ответственности, но это будет сделано судебным образом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей Крыма стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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