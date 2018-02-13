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«В голове без мозгов»: новая идея о переводе времени в России

Политика

Распределение часовых поясов поделило россиян на два непримиримых лагеря: сторонников зимнего и летнего времени. За такое знание географии России алтайские учёные поставили «двойку» Дмитрию Медведеву

«В голове без мозгов»: новая идея о переводе времени в России
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Дорогами Забайкалья

Москва, 13 февраля 2018, 02:11 — REGNUM  В октябре 2014 года Россия перешла на «вечное» зимнее время, и вот теперь — новая инициатива: перейти на «вечное» летнее. Соответствующий законопроект внес депутат ГД Андрей Барышев («Единая Россия»), и примечательно, что аргументы в пользу такого перевода — те же самые, что использовались для обоснования перехода на зимнее. О манипуляциях со временем пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Причины депутат приводит со ссылками на неких ученых и многочисленных граждан: это и расхождение биологических ритмов с существующей системой времяисчисления, и вред здоровью, и необходимость экономии ресурсов. Однако необдуманный перевод времени может стать ошибочным решением:

«Переводить всю страну опять на час вперед, все регионы без разбору — такое может родиться только в голове без мозгов. … Все регионы, которым аналогичный идиотский (именно потому что без разбору) эксперимент 2014-го создал проблемы, — своё привычное время вернули: оба Алтая, Томск, Новосибирск, Чита, Сахалин, Магадан», — считает кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский.

Он же указывает на наличие «зимнего лобби», которое ответственно за дальнейшие манипуляции со временем, — подобное наблюдалось, например, в Новосибирской области, чиновники которой не раз высказывались о крайней необходимости минимальной разницы времени с Москвой якобы для «улучшения управления регионом».

О географических, геометрических и астрономических ошибках, имеющих место при лоббировании перехода на то или иное время, читайте в статье: Пытка временем: в Госдуме вновь озаботились переводом стрелок

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