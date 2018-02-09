Пытка временем: в Госдуме вновь озаботились переводом стрелок

Светлана Шаповалова, , 16:41 — REGNUM

Постоянное, оказывается, тоже может быть временным. С того момента, как Россия перешла на «вечное» зимнее время и отказалась от перевода стрелок, не минуло ещё и трёх лет, а в Госдуме вновь озаботились переходом на «вечное» летнее время. Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается «установить «московское время» равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа». Интересно, что в пользу такого решения проведены те же самые аргументы, что были использованы в обосновании при переходе на зимнее время.

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«Московское» время? Учите географию

К примеру, парламентарий, ссылаясь на неких учёных МГУ и обращения многочисленных граждан, заявил о десинхронизации биологических ритмов с существующей системой времяисчисления, вреде здоровью, необходимости экономии ресурсов и «рационального использования светлого времени суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью». Чтобы разобраться в сути происходящего казуса и протестах под лозунгом «Верните время!», стоит напомнить предысторию и школьный курс географии.

Первое заблуждение, которое очень сильно укоренилось в народе, — это разница с Москвой. В системе исчисления всемирного универсального времени (UTC) столица России — это такой же пункт, как, к примеру, Барнаул или любая другая территория. Поясное или так называемое «время по Гринвичу» никогда не переводится, поскольку служит для таких глобальных сфер деятельности человека, как астрономия, мореплавание, навигация, авиация, космонавтика.

Когда в 1917 году большевики пришли к власти, в России было введено летнее время (+2 часа относительно времени по Гринвичу) «в целях экономии электроэнергии по примеру западных стран». Но из-за революционных событий правительство, осуществив с 1 июля переход на «лето», только в концу года вспомнило о «зиме». И тогда большевики декретом Совета народных комиссаров вновь перевели часы на один час назад (+3 часа относительно времени по Гринвичу). В итоге переход на летнее/зимнее время в период с 1 июля по 31 августа проводился в России до 1924 года.

Но с 1930-х по 1980-е годы страна стала жить по декретному (суть) летнему времени (+2 часа относительно времени по Гринвичу). Перевод часов был возобновлен только с 1981 года, но летнее время стало опережать поясное на два часа (+3 часа относительно времени по Гринвичу), так как стрелки перевели не по всемирному времени, а по декретному.

Колебания в +2/+3 часа так бы и продолжались до наших дней. Но 12 ноября 2009 года президент России Дмитрий Медведев выступил с посланием к Федеральному Собранию и предложил не просто отменить сезонный переход на летнее/зимнее время, а еще и часовые пояса сократить! И если с отказом от сезонного перевода времени можно было согласиться, то за сокращение количества часовых поясов «для улучшения управленческого взаимодействия и увеличения количества совместного рабочего времени между Москвой и восточными регионами нашей страны» алтайские учёные (кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский и преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель) тогдашнему главе государства Дмитрию Медведеву «поставили» двойку по географии.

«В качестве примера Дмитрий Медведев привёл США и Китай, которые обходятся меньшим количеством часовых поясов. Но если посмотреть на так называемую континентальную часть США, то в Штатах ровно столько часовых поясов, сколько там должно быть географически. Просто страна сама по себе меньше, чем Россия, вот там часовых поясов и меньше! По примеру США мы должны были не сокращать часовые пояса, а наоборот, увеличивать и вводить еще 12-й часовой пояс. Это первая географическая ошибка Медведева.

Вторая — пример Китая. Китай географически расположен в 5 часовых поясах, но сейчас живет по времени одного пояса — по пекинскому времени. Однако из сферической геометрии мы знаем: чем ближе к экватору, тем больше расстояние между соседними меридианами (границами часовых поясов), в приполюсных районах это расстояние меньше, а на самом полюсе все меридианы сходятся в одной точке. Поэтому одна и та же по площади территория в приполюсных районах может попадать сразу в несколько часовых поясов, а на экваторе — только в один.

Китай находится намного южнее, чем Россия. Поэтому пример Китая нам не подходит. К тому же там, в западных регионах, несмотря на пекинское время, живут по своему, поясному времени, наиболее соответствующему солнечному. Выходит, что вторая ошибка Медведева и астрономическая, и геометрическая, и географическая», — напомнил преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель.

Чем обернулись эти ошибки, мы сейчас и наблюдаем. Первая волна недовольств с требованием вернуть время началась уже на следующий год после «часовой реформы». Не только жители Алтайского края летом 2015 года буквально «закидали» власть письмами с жалобами на темные вечера и светлые ночи. Но обоснования, которые представили на этот счет кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский и Роман Неприятель, повлияли на решение многих региональных законодателей (а потом и депутатов Госдумы) вернуть отдельные регионы в «исторически сложившиеся» часовые пояса. Этот процесс еще не закончен, но компетентность и активная жизненная позиция алтайских ученых еще 25 марта 2016 года помогла жителям Алтайского края вернуться в привычный для региона часовой пояс — UTC+7, называемый обычно «летним временем». Тогда же в свой часовой пояс вернулась Республика Алтай.

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Так что локальный перевод отдельных территорий на «летнее время» уже произошёл.

«Без мозгов»

Если посмотреть на действующую карту часовых поясов, то все эти, мягко говоря, «географические ошибки» можно увидеть во всей красе.

«Например, во многих территориях нарушен принцип последовательности часовых зон, который был заложен еще в постановлении 1992 года, где было сказано, что разница во времени между двумя смежными поясами — один час. Особенно это заметно на Дальнем Востоке — на востоке Якутии, в Магаданской области, на Курилах», — этот довод в интервью ИА REGNUM Роман Неприятель приводил еще летом 2015 года. Поэтому то, что предлагает сейчас думский единоросс Андрей Барышев — сродни сумасшествию.

«Переводить всю страну опять на час вперед, все регионы без разбору — такое могло родиться только в голове без мозгов. Если посмотреть по ряду регионов (это можно и, полагаю, нужно сделать), я, например, не пойму, как живет народ по московскому времени на востоке Татарии? Не знаю, с чем это связано — с особенностями мышления тамошней правящей элиты (почти Москва, мол, хотя в пространстве далеко, зато во времени едино) или религиозными, гадать не буду. Но два часа разницы Татарстана с единоверной и близкой по менталитету Башкирией, честно говоря, озадачивают.

Оправдан, считаю, перевод на час вперед Волгограда, там 18 марта ожидается по этому поводу референдум. В случае положительного исхода фактически будет восстановлена большая часть часовой зоны МСК+1, ликвидацию которой считаю большой ошибкой.

С Москвой вопрос сложный, быть судьёй в нём не берусь, слишком много регионов в этом завязано в тугой узел. Ну, а восточнее Урала вопрос о добавке часа вообще не актуален, нигде таких запросов сейчас нет. Все регионы, которым аналогичный идиотский (именно потому что без разбору) эксперимент 2014-го создал проблемы — своё привычное время вернули: оба Алтая, Томск, Новосибирск, Чита, Сахалин, Магадан», — отметил кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский.

От души посмеявшись над утверждением думца Андрея Барышева, полагающего, что в большинстве регионов время «отстает от поясного на час», он отметил, что если сезонные переводы времени останутся «вне закона», то место такому законопроекту одно — на свалке.

«Кстати, напомню еще раз: термины «летнее время» и «зимнее время» не имеют абсолютного смысла, их каждый понимает как хочет. Пример Красноярска и Казани я уже приводил выше: переведите Казань на «летнее», добавив час — получите «зимнее» для Красноярска. Поэтому спорить о том, какое из них лучше, имеет смысл только в пределах соответствующих регионов или их малых групп, но не целых европейских территорий России, Урала, Сибири или Дальнего Востока. И уж, конечно, не всей страны в целом», — резюмировал алтайский учёный.

«Зимнее лобби»

Дальнейшие манипуляции со временем алтайский ученый считает происками «зимнего лобби» (это наблюдалось в Новосибирской области, чиновники которой не раз высказывались о крайней необходимости минимальной разницы времени с Москвой для работы) либо личным пиаром.

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Всё это весьма красноречиво проявляется в Ярославской области. Регион хоть и обрёл сейчас «свой» пояс (летнее солнце теперь не будит людей с 3 часов утра), с наступлением зимы активизировались сторонники зимнего времени. Но группа людей, назвавшая себя «общественной организацией», добиваясь новых общественных слушаний и перехода на московское время, скорее всего, лишь создаёт видимость массовости протеста и использует невежество людей в своих эгоистических целях.

А пошатнулась она, судя по многочисленным публикациям в прессе, после того, как лидер этой организации получил наказание за оскорбление ветерана войны. Защитник Родины, уважаемый человек, был вынужден через суд оставить свои честь и достоинство после того, как националист в своём блоге усомнился в подлинности его наград и назвал ветерана самозванцем. Не осталось незамеченной и выходка «часового лоббиста» с организацией языческого капища на Соколовой горе, где расположен мемориал павшим во время Великой Отечественной войны.

«Решение о переводе часов в 2016 году было принято после длительного обсуждения, множества опросов, том числе — на административных ресурсах (министерство образования проводило опрос с анкетированием). Мнения о переводе стрелок учтены были все, и получены одобрительные заключения всех необходимых ведомств и общественных организаций. И вот сейчас, по желанию некоторых, поставить под сомнение правильность принятого решения — это просто парадокс. Кто знает, какая цель у тех, кто пытается внедрить язычество в общество?» — задаётся вопросом Юлия Носкова.

Как бы то ни было, но саратовским единороссам хочешь-не хочешь придется реагировать: активист от лица общественного движения «Саратов: Время — московское» недавно посетил приёмную секретаря регионального отделения партии Ивана Кузьмина с целью добиться перевода часов в регионе на час назад. Якобы ни о каких общественных слушаниях общественники не знали.

Доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский хорошо знаком с содержанием сообщений, распространяемых в соцсетях этой группой и их федеральными сподвижниками-наставниками.

«Там на меня лично вылито столько грязи, что лишний раз даже читать не хочется. Особенно они все активизировались в связи с предстоящим референдумом в Волгограде 18 марта, когда должен решиться вопрос о необходимости ухода на час от Москвы — тогда всё Поволжье от Самары до Астрахани составит единый пояс МСК+1», — полагает Александр Каплинский.

Очень вероятно, что чехарда с переводом стрелок не закончится до тех пор, пока государство не признает ошибку с сокращением часовых поясов и не исправит «медведевскую двойку» по географии.

«По идее, нам нужно вернуться к советской системе часовых поясов. То есть Москва — пусть она так и будет, где была и есть, но вот эти регионы, которые восточнее — Владимирская, Рязанская, Ярославская и другие близлежащие области, Поволжье — они должны снова стать +1 час от Москвы. Потому что иначе получается так, что все эти регионы волей их чиновников устремились на запад, к Москве, и в итоге московский часовой пояс разросся на восток чуть ли не до Северного Урала», — считает кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский.

В России были разные периоды с зимним и летнем временем. Декретное (летнее) время в России вообще продержалось на постоянной основе 61 год. Сколько продлится новая пытка временем?

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