Трамп сменил тактику: что происходит?

Вашингтон, , 03:06 — REGNUM В начале 2018 года можно заметить изменения, постигшие тактику президента США Дональда Трампа и его команды в отношении внутриамериканских дел. В чем причина таких перемен и каким успехов добился Трамп на словах и на деле, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Тактика, взятая на вооружение в этом году нынешним главой США, заключается в том, чтобы поменьше говорить о проблемах. Похоже, что такой линии поведения его научил год прошедший, когда любая неоднозначность или недостаточная оптимистичность его высказываний сразу трактовалась ретивыми журналистами в смысле «всё пропало, выход только один, нужно менять (сажать и пр.) президента». Теперь Трамп включил в своих выступлениях бесконечную череду позитивных высказываний о том, как Штаты под его руководством идут от хорошего ко все более лучшему.

Под дымовой завесой такого рода речей, не дающих журналистам повода вцепиться в их содержание, Трамп проводит политику реальных дел, направленных на выстраивание отношений как в высоких политических сферах, так и на усиление поддержки внутри американского общества. Во всяком случае, в той его части, которая на эту поддержку рассчитывает. Так, например, принятие новой доктрины о развитии ядерных вооружений укрепит поддержку как среди высокопоставленных военных, которым обещано новое оружие, так и среди промышленников, которым эти заказы предстоит исполнять.

Не менее важные процессы происходят в реформе имиграционного законодательства, и уж совсем сенсационным выглядит то, что случилось с так называемым русским делом. Похоже, что Трампу удалось отбиться от обвинений?

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