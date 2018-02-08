Тайная драма Дональда Трампа

Иван Кузнецов, , 14:25 — REGNUM

Официальная политика в США идёт своим чередом. Президент и его команда движутся намеченным курсом, оппозиция неотступно следует, критикуя и саботируя каждый шаг. Проиграв за первые недели нового года сразу несколько битв в информационном пространстве, Белый дом, похоже, решил на время воздержаться от подобных столкновений. Трамп и его команда отказались от радикальных заявлений в пользу радикальных действий, говорящих сами за себя. Поняв, что враждебным СМИ куда легче «прицепиться» к неточностям или преувеличениям в заявлениях президента, чем понять и извращенно подать смысл его политических шагов, Трамп резко разграничил эти два вида деятельности.

В последнее время все его выступления превратились в монотонное перечисление успехов администрации и республиканцев за последний год, а также приоритетных направлений дальнейший деятельности. Этот набивший оскомину список кочует из речи в речь и изменяется лишь слегка в угоду событию, которому посвящено выступление первого лица.

Даже ежегодный доклад президента конгрессу о «состоянии союза» в исполнении Трампа представлял собой лишь расширенную и театрализованную версию все того же списка заслуг и планов, где каждый пункт был проиллюстрирован личной историей одного из специально приглашённых на мероприятие «простых людей», а каждый абзац в президентской речи отделялся от следующего продолжительной овацией.

Кажется, будто Трамп, и будучи разбужен среди ночи, будет готов рассказать про замечательную налоговую реформу, гениальное снижение бюрократического бремени, успехи во внешней политике и так далее, и тому подобное.

Что касается реальных действий Трампа и его команды, то они продолжаются в заданном с прошлого года направлении и даже набирают обороты. Характерно, что теперь эти действия не рекламируются президентом в самый момент их совершения, а, наоборот, выбрасываются в медиапространство почти без официальных комментариев, как есть.

В целом политические шаги Трампа можно разделить на три широкие категории.

Армия

Вооружённые силы всегда занимали в программе Трампа особое место, ведь здесь пересекаются интересы сразу всех трёх общественных групп, составляющих его платформу. Ведь от наращивания оборонного потенциала США, как и от пропаганды американской военной мощи по всему миру, прямо или косвенно выигрывают не только сами военные, но и огромное число «подсаженных» на оборонный госзаказ промышленников, а также несметное множество рабочих соответствующих предприятий.

В полном соответствии с духом всемерного расширения и усиления армии США и под возгласы о возрастающей угрозе со стороны КНДР, России и Китая Пентагоном была принята новая доктрина о развитии ядерных вооружений. Основными новшествами документа, по крайней мере в его несекретный части, стали постановка на вооружение «маломощных» (то есть не стратегических, а оперативно-тактических) ядерных зарядов и усиление подводной составляющей стратегической триады.

Эти нововведения удовлетворяют широкий спектр всевозможных интересов: промышленность получает необходимые ей заказы, генералы не чувствуют себя ущемлёнными и проигрывающими России, а Япония и Южная Корея ощущают поддержку дядюшки Сэма.

Другим шагом по увеличению влияния военных стало решение Трампа об отмене запланированного Обамой закрытия специальной военной тюрьмы в заливе Гуантанамо, на Кубе. Несколько лет назад это учреждение, предназначенное для содержания наиболее опасных террористов и боевиков, подверглось мощной информационной атаке со стороны демократов в связи с применявшимися там пытками. Тогда пострадала не только честь американских военных, под сомнение было поставлено само их всемирное влияние.

Дело в том, что тюрьма Гуантанамо является символом того, что враги Америки не могут скрыться от «страны свободных», что отряды специального назначения и прочие морские котики способны настигнуть кого угодно и где угодно, в том числе на территории государств, где официально никаких американских военных нет. Когда президент Обама пообещал закрыть тюрьму, этот миф оказался под угрозой.

Трамп, разумеется, заинтересован в поддержании всяких мифов об американском могуществе, и поэтому продолжить существование Гуантанамо как символа для него очень важно вне зависимости от реальной эффективности этого учреждения.

Реформа иммиграционного законодательства

Нелегальная иммиграция, а также слабый контроль за приехавшими в США законно — проблемы, всерьёз волнующие американского лидера. Трамп неустанно привлекает внимание общественности к тому, что личность и происхождение преступников нельзя игнорировать, к тому, что, по его мнению, во многих бедах Америки нужно винить ее незащищенные границы и чересчур лояльное к чужакам законодательство. В программу антикризисных мер хозяина Овального кабинета входят следующие меры:

постройка стены на границе с Мексикой;

прекращения «цепной миграции», то есть процесса, когда люди, недавно получившие американское гражданство, имеют право сразу перевести в США всю свою семью, включая самых дальних родственников;

переработка механизмов отбора кандидатов на вид на жительство и переход от системы, построенной на случайности, к методу выбора наиболее «достойных».

Шагом в этом направлении в последние дни стало постановление президента о создании межведомственного Национального верификационного центра, предназначенного для сбора и систематизации сведений всех министерств и спецслужб о людях, желающих получить американскую визу или гражданство, а также о нелегальных мигрантах, которые могут представлять угрозу. Эта мера не только продолжает политику Трампа по борьбе с неконтролируемой иммиграцией, но и является очередным шагом в сторону тесной координации работы различных правоохранительных и специальных служб. Примечательно, что новый орган создается без какого-либо дополнительного финансирования, в рамках бюджетов тех ведомств, сотрудники которых будут работать в Центре. Такая особенность новой инициативы президента связана со сложностями, всякий раз появляющимися у Трампа и его команды при необходимости внести поправки в бюджет.

И все же президент жаждет серьезной иммиграционной реформы, а ее без серьезных ассигнований бюджета не провести, и здесь все зависит от американских парламентариев, одновременно пытающихся выстроить те или иные отношения с президентом, избирателями, коллегами и лоббистами. Сам Трамп уже заявил о своей готовности к компромиссам с демократами и даже обозначил довольно четкие рамки такого соглашения, но противники восприняли это как слабость и лишь потребовали больше. Пока что схватка законодателей стоила стране лишь трехдневной «остановки правительства», но что будет дальше, пока неясно.

«Русское дело» и отношения с Россией

На этом благодатном поприще развернулось самая главная политическая баталия последних дней, которая, по какой-то причине, была достаточно скудно освещена российской прессой. Причина, быть может, заключается в том, что по итогам сражения выяснилось, что отечественные СМИ, слепо следуя за западными, нечаянно вводили в заблуждение свою аудиторию. Но обо всем по порядку.

Еще в середине 2016 года в пору предвыборной борьбы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон штабом последней был изобретен блестящий ход из арсенала черного пиара. Был создан миф о сотрудничестве штаба Трампа с Кремлем, который тут же связали с уже существовавшем в информационном пространстве мифом о русских хакерах и их вмешательстве в политическую жизнь Штатов. Какое-то время эти мифы развивались почти параллельно, потом слились в один и начали обрастать «доказательствами», и даже послужили причиной официальных расследований. Такие расследования начали разведывательные комитеты сената, палаты представителей, и министерство юстиции. Под формальной задачей — поиском русского влияния на американские выборы, всякий раз скрывалась реальная цель — обнаружить сговор между Москвой и Трампом и использовать эти находки для импичмента нелюбимого президента. Самое раскрученное расследование ведет Роберт Мюллер — большой авторитет в мире правоохранителей и почти что последняя надежда демократов на избавление от нью-йоркского выскочки-миллиардера.

Во всем этом деле, где многочисленные чиновники разных ведомств раз за разом пытаются составить одни и те же крупицы информации в желаемую картинку, ключевым является так называемое «русское досье» — доклад бывшего агента британской разведки Стила о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа и российской экономической элиты, а также о попытке русских олигархов повлиять на отношение тогда еще кандидата в президенты к России.

На протяжении много времени это «досье» воспринималось в Штатах некритически, как есть. На нем основывали свои выкладки маститые деятели американского политического олимпа, именно оно послужило отправной точкой для всех вышеупомянутых расследований. В России самая яркая критика содержания этого документа прозвучала от официальных лиц и многими была воспринята просто как естественная защитная реакция.

Теперь же по воле Трампа был рассекречен и представлен общественности документ, составленный аппаратом комитета по разведке нижней палаты конгресса, который проливает свет на истинное происхождение «досье» Стила. Согласно этим новым данным, доклад, положенный в основу всего «русского дела», был специально по заказу Демократической партии оплачен ей через фирму-посредника и распространен Стилом через знакомых ему чиновников уже после того, как сам он был лишен официального статуса информатора ФБР в связи с доказанной несостоятельностью его отчетов.

Опубликованная по воле президента «записка Нуньеса» повествует также и о том, как агенты ФБР использовали заведомо неблагонадежное «досье» Стила для получения судебных ордеров на слежку за сотрудником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Таким образом, если верить названной в честь главы комитета палаты представителей по разведке «записке Нуньеса», обо всем «русском деле» можно сделать следующие выводы:

во-первых, оно построено на информации полностью ангажированных лиц;

во-вторых, расследование на первых порах проводилось другими ангажированными лицами;

в-третьих, при проведении расследования были допущены серьезные нарушения этики и законодательства.

Но стоит ли вообще верить новому информационному выбросу Трампа и его сторонников, взорвавшему американское медиапространство и, по мнению президента, являющемуся «полным доказательством» его невиновности и отсутствия всякого сговора?

На вопрос, верить или нет, красноречивее всего отвечают, как представляется, сами американские службисты и представители СМИ.

Что касается так называемого разведывательного сообщества США, то оно в полном составе выступало против рассекречивания документа и после его публикации громко возмущалось действиями конгрессмена Нуньеса, который порекомендовал этот ход президенту. Главный аргумент разведчиков: теперь мы знаем, что разведкомитет палаты представителей не умеет хранить секреты.

Журналисты, со своей стороны, стали обвинять президента в том, что сами поставили на поток, — использовании секретных данных в политических целях и расшатывании представления о законности. Конечно, ведь всем ясно, что слив секретов от опального директора ФБР — это журналистика, неприкосновенность источников и свобода слова, а когда президент в установленном законом порядке рассекречивает документ — это невиданный ужас и попрание устоев.

Нет в этих бурных реакциях журналистов и службистов только одного — сколько-либо убедительной критики содержания документа. И даже на секретность тут пенять не приходится, ведь по другим вопросам те же лица себя нисколько не сдерживают.

Косвенным подтверждением правдивости «записки Нуньеса» стала отставка заместителя директора ФБР Маккейба, подписавшего один из неправомерно полученных ордеров о слежке и уже неоднократно подвергавшегося критике за то, что его жена получала большие средства на политическую карьеру от Демократической партии. Маккейб по необъяснимым причинам объявил об уходе в отпуск с последующим уходом в отставку как раз за два дня до рассекречивания «записки» …

Политический маневр Трампа и Нуньеса нанес существенный урон «русскому делу», и те, кто видит в этом расследовании свою последнюю надежду, не оставят удар без ответа. Недаром почти одновременно с рассекречиванием «записки» американскими чиновниками (не президентом) было принято решение о публикации так называемого «кремлёвского списка», а также предпринята атака по линии ООН по поводу расследования применения химического оружия в Сирии.

Дональд Трамп продолжает движение в намеченном направлении, но теперь он бросил вызов своим противникам среди разведывательного сообщества. Еще не ясно, являются ли они самостоятельной силой с собственным представлением о национальных интересах или частью общего антитрамповского фронта, в который вошли широкие круги политиков, чиновников и журналистов. Как бы то ни было, до сих пор подрывная работа этих службистов выражалась в основном в утечках, теперь они могут придумать и другие меры противодействия. Кроме того, до сих пор остается неясной позиция Роберта Мюллера и реальное состояние его расследования. Некоторые американские эксперты заявляют, что у него уже достаточно данных, чтобы посадить Трампа за решетку, другие говорят, что именно он и вынесет окончательное заключение, что никакого сговора Трампа с Россией не было. Так или иначе, все сходятся на том, что только Мюллер сможет до конца распутать хитросплетение вашингтонских интриг…

Ну, а пока Вашингтон полным ходом приближается к еще одной «остановке правительства». Президент и верные ему республиканцы не желают уступать требованиям демократов о льготном предоставлении гражданства сотням тысяч нелегальных иммигрантов, прибывших в США до совершеннолетия. Демократы, в свою очередь, не готовы согласиться на иммиграционную реформу, предлагаемую Трампом. Выход из этой ситуации Белому дому придется искать в ближайшие дни.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая тихая тактика Трампа. Белый дом затевает что-то крупное?