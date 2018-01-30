В Болгарии осквернили мемориал памяти евреев, погибших во время войны

София, , 02:54 — REGNUM В Болгарии в Международный день памяти жертв Холокоста вандалы осквернили мемориал памяти евреев, погибших 11 июля 1944 года в концентрационном лагере вблизи Кайлыка в Плевене. Об этом сообщает организация евреев в Болгарии «Шалом» на свое странице в Facebook.

На приведённых фотоснимках видно, что вандалы нанесли на доски с именами погибших антисемитские надписи красной краской.

В сообщении говорится, что организация «решительно осуждает это уродливое проявление вандализма и преднамеренный выбор даты» его исполнителями.

«Исторические факты о судьбе евреев во время Второй мировой войны в Болгарии и на территории, находившейся под управлением болгарского пронацистского правительства, не могут быть поводом для антиболгарской пропаганды сегодня и в будущем. Но они должны быть рассмотрены во всей полноте, не становясь инструментом для достижения политически целей», — говорится в заявлении «Шалом».

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Произошедшее прокомментировало министерство иностранных дел Болгарии, назвав действия вандалов «грубой провокацией против болгарского общества и ценностей».

«Заместитель министра иностранных дел и национальный координатор по вопросам антисемитизма Георг Георгиев получил заверения, что местными властями будут предприняты незамедлительные меры по очистке памятника и предотвращению подобных действий в будущем», — заверили в ведомстве.

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