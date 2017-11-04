МИД Болгарии: Не Красная Армия, а народ спас болгарских евреев

София, , 02:12 — REGNUM Не Советская армия, а болгарский народ спас десятки тысяч болгарских евреев от гибели в годы Второй мировой войны. Об этом 3 ноября заявили в министерстве иностранных дел Болгарии, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу второго за месяц случая осквернения памятника советским воинам в Софии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Когда болгарские граждане вставали на железнодорожные рельсы перед поездами, отправлявшимися в нацистские лагеря смерти, когда представители болгарской политической, экономической и интеллектуальной элиты писали протестные письма в защиту болгарских евреев, а высшие иерархи БПЦ присоединились к собравшимся для депортации евреям, заявив, что их соотечественники могут быть доставлены в лагеря только вместе с ними, Красная Армия находилась в тысячах километров от границ Болгарии», — говорится в комментарии болгарского МИД.

В ведомстве отметили, что «не преуменьшают значения и роли Красной Армии в ликвидации нацизма в Европе в ходе Второй мировой войны», однако «хотели бы подчеркнуть, что подобные попытки подмены исторических фактов не способствуют общечеловеческому делу борьбы с возрождением антисемитизма, расизма и нетерпимости и решительного осуждения нацизма и неонацизма в его современных проявлениях».

Говоря о продолжающихся случаях осквернения монументов, в МИД Болгарии заверили, что «категорически осуждают подобные проявления, а также акты нетерпимости и расизма во всех формах и работают с другими институтами и правоохранительными органами Болгарии над выявлением, розыском и привлечением к ответственности исполнителей».

Ранее 3 ноября Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала очередной случай осквернения памятника Советской армии в Софии, на которой на этот раз вандалами были нанесены антисемитские лозунги.

«Эта выходка особенно цинична в свете того, что в годы Второй мировой войны благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и тем самым спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели», — заявила, в частности, представитель МИД России.

Захарова отметила, что «те, кто приходят с отбойными молотками, лопатами и краской и оскверняют памятники, к сожалению, вообще не знают славных страниц даже собственной истории, не говоря уже о другой». «Убеждены, что подобные преступные акции никогда не встретят сочувствия и понимания среди широких слоев болгарского народа», — сказала она.

Представитель МИД также подчеркнула, что Москва «настаивает на том, чтобы руководство Болгарии сделало наконец всё необходимое для недопущения впредь актов глумления над памятью советских воинов, отдавших свои жизни ради спасения европейского континента от нацизма».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 31 октября неизвестные нанесли на памятнике Советской армии в центре болгарской столицы надпись краской: «100 лет сионистской оккупации». Неделей ранее, 24 октября, на памятники также краской были нанесены нецензурные надписи.

Ставшие регулярными акты вандализма в отношении монумента, который был установлен в середине прошлого века в память об освобождении Болгарии от фашистских оккупантов, с каждым разом всё меньше волнуют власти республики, а защиту памятника от вандалов и приведение его в надлежащий вид после очередных подобных акций всё чаще вынуждены брать на себя гражданские активисты.