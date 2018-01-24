Адвокат автора ИА REGNUM обвинила экспертов в даче ложного заключения

Минск, , 13:09 — REGNUM Белорусские государственные эксперты, выполнявшие экспертизу текстов на предмет «признаков экстремизма» в материалах публицистов, сотрудничавших с ИА REGNUM и другими российскими СМИ, Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, дали заведомо ложное заключение. Об этом сегодня, 24 января, в Минском городском суде в ходе прений сторон заявила адвокат Павловца Кристина Марчук.

Она подчеркнула, что заключение республиканской экспертной комиссии (РЭК) мало того, что составлено с ошибками, так еще и имеет множество искаженных или и вовсе приписываемых цитат, которых в текстах Павловца нет. Марчук сказала, что это заключение необоснованно и поэтому служить основанием для возбуждения дела не может. К тому же процедура принятия решения о возбуждении уголовного дела была полностью нарушена.

Как отметила адвокат, защита настаивает на том, что госэксперты Алла Кирдун и Галина Гатальская дали заведомо ложное заключение. Эти эксперты некорректно использовали методику российского специалиста.

Сегодняшнее заседание в Минском городском суде, где третий день идут прения сторон, начался с того, что адвокат Юрия Павловца Кристина Марчук продолжила свою речь. Она сделала упор на разоблачении дилетантизма и лжи экспертов, подмене понятий и вольном пересказе статей подсудимых, а также оскорбительных высказываниях в адрес российский аудитории и советского народа. Например, Марчук отмечает, что Гатальская не в курсе, каким именно образом должны выделяться группы — «свои» и «чужие». По словам Гатальской, это не прописано в методике российского эксперта Ольги Кукушкиной, которой пользовались члены РЭК. Однако, как обращает внимание защита, эти слова — ложь, а белорусский эксперт просто не знает методику.

Раскритиковала Марчук также и высказывание другого эксперта Аллы Кирдун, где советский народ определяется как «серая масса». Адвокат подчеркнула, что эти «эксперты» не имели никакого права анализировать тексты подсудимых, ведь их собственные высказывания куда резче, их собственные высказывания прямо связаны с национальным признаком.

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Завершила своё выступление Марчук тем, что призвала суд оправдать Юрия Павловца, вернуть его имущество. Кроме того, адвокат попросила вынести частное определение за нарушения следователю, министерству информации и прокуратуре Минска за нереагирование.

Напомним, что в Минском городском суде 22 января начались прения сторон. За это время успел выступить государственный обвинитель Александр Король, отказался в отношении Павловца и Шиптенко от «экономической» статьи, за что его поблагодарили все адвокаты, однако прокурор посчитал необходимым не отказываться от статьи 130 о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, он попросил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, отсрочив исполнение наказания на три года.

За предыдущие два дня прений успели выступить также адвокаты Алимкина и Шиптенко Николай Хлебовец и Мария Игнатенко, которые заявили о безосновательности вменения их подзащитным части о совершении преступления «группой лиц». Как поясняла защита Алимкина, необходимо это только, чтобы оставить публицистов под стражей. По поводу группы лиц того же мнения придерживается и Кристина Марчук, адвокат Юрия Павловца, она начала свою речь 23 января и продолжает её сегодня.

Как ранее передавало ИА REGNUM, суд над сторонниками Русского мира, публицистами и учёными в Минске начался 18 декабря 2017 года. До этого они более года провели в СИЗО, ожидая рассмотрения уголовного дела в суде.

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