Суд в Минске: в действиях следователя есть признаки состава преступления

Минск, , 16:34 — REGNUM В действиях следователя, который проводил расследование по уголовному делу трёх белорусских авторов ИА REGNUM и иных российских изданий Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, есть состав преступления. Об этом сегодня, 23 января, в Минском городском суде во время прения сторон заявила адвокат Павловца Кристина Марчук.

Своё выступление она начала с того, что поблагодарила прокурора за снятие 233 статьи с Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которым ранее предъявляли обвинения как в разжигании розни, так и в «незаконном ведении предпринимательской деятельности». По словам Марчук, отказ от этой статьи говорит о том, что «разум возобладал».

Защита публициста также обратила внимание на то, что в действиях следователя Мацкевича присутствуют признаки состава преступления, а именно привлечение лица, которое заведомо невиновно.

Напомним, что журналистов задержали в Белоруссии еще в декабре 2016 года, с тех пор всё это время они находятся в СИЗО в Минске на улице Володарского. Как не раз отмечали адвокаты, долгое время публицисты даже не знали, за что были задержаны. Суд над ними начался только спустя год — 18 декабря 2017 года. За месяц судебного производства по этому делу показания дали сами подсудимые, их родственники и коллеги по работе, среди которых журналисты и учёные, историки, представители читательской аудитории. Однако наиболее яркими стали допросы госэкспертов, которые перед всеми обнажали свою безграмотность по, казалось бы, элементарным вопросам, на многие вопросы ответить не смогли, а в некоторых случаях и вовсе занимались «гримасничаньем».

20 января судья объявил судебное следствие завершенным, а 22 января начались прения сторон. Прокурор отказался от обвинения по «экономической» статье (часть первая 233-й статьи) в отношении Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, но оставил статью 130 о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Гособвинитель попросил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, отсрочив исполнение наказания на три года. Позднее успели также выступил адвокаты Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко Николай Хлебовец и Мария Игнатенко, которые заявили, что обвинения должны быть сняты полностью.