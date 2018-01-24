В Литве оправдываются за «агента КГБ» Донатаса Баниониса

Вильнюс, , 12:03 — REGNUM Так называемый Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы спустя длительное время после начала скандала, когда сотрудники центра опубликовали информацию о том, что актёр советского кино Донатас Банионис якобы был агентом КГБ, решил дать разъяснение.

Публикация журнала регистрации архивных личных дел агентов КГБ вызвала большой ажиотаж не только в Литве, но и за границей, особенно в Латвии. Больше всего внимания в постсоветском пространстве было уделено упоминаемому в документах КГБ актеру Донатасу Банионису, хотя актер театра и кино о том, как сталкивался с КГБ, упоминал ещё в 2009 году. В итоге сотрудники центра решили дать подробные разъяснения, хотя этот скандал почти за месяц практически сошёл на «нет», а новой дозой информации центр вновь заставил о себе говорить.

ИА REGNUM сегодня, 24 января, публикует перевод основных тезисов и аргументов центра.

Так, сотрудники центра в первую очередь отрицают, что опубликованные эпизоды из журнала КГБ сфабрикованы или были оставлены сотрудниками КГБ в Литве как сознательная дезинформация.

«Ни ДГБ (Департамент госбезопасности Литвы — прим. ИА REGNUM ), который хранил журнал до 2012 года, ни Центр не установил, что этот журнал был подделкой, оставленной КГБ. Дополнительно исследованные документы КГБ говорят о том, что все лица, внесенные в журнал, вербовались КГБ, но не все хотели сотрудничать с советским органом безопасности. Записи из журнала, опубликованные на сайте Центра, совпадают с записями в других документах КГБ, в том числе и с записями в других журналах регистрации личных дел агентов, которых в Особом архиве насчитывается 42», — заявили в центре.

В нём утверждают, что с самого начала публикации этого журнала как на своем сайте, так и в СМИ рекомендовали оценивать его критически, потому что «не все лица, которых КГБ в своем журнале назвал своими агентами, на самом деле выполняли эту работу».

«Очевидно одно: они все вербовались, но не все предоставляли информацию. Историкам пока что не удалось выяснить, по какому принципу и с какой целью составлен этот журнал, который стал заполняться только в 1987 году. Не исключается, что КГБ некоторых лиц, внесенных в журнал, пытался шантажировать или скомпрометировать — это делалось во времена партизанского сопротивления. Поэтому Центр подчеркивал, что каждое внесенное в журнал лицо должно оцениваться индивидуально», — поясняют сотрудники учреждения.

Стоит отметить, что изначально таких подробностей и разъяснений в центре не приводили, а по большому счёту просто опубликовали информацию, которая дала повод СМИ сообщить, что Банионис, как и ряд других известных в Литве лиц, агенты КГБ.

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Возможно, нынешние подробные объяснения связаны с тем, что родственники второго, не менее известного фигуранта списка, дирижера Саулюса Сондецкиса, которого также посмертно обвинили в работе на КГБ, в настоящий момент готовят исковые заявления и будут защищать честь своего знаменитого отца, деда и прадеда через суд. Возможно, именно ради пресечения юридической ответственности, в литовском центре решили дать подробные объяснения, что никто никого ни в чём не обвинял.

«По закону Центр не выносит правовых вердиктов и не устанавливает факт сотрудничества с КГБ. Центр представляет все записи из журнала и другие найденные архивные документы, связанные с тем человеком, как исторические факты. Основные документы большинства агентов — личные и рабочие дела — вывезены в Россию, но из оставшегося материала видно, что у Баниониса и Сондецкиса были неоднократные контакты с КГБ. Правда, как уже говорилось, контакт сам по себе не должен оцениваться как факт тайного сотрудничества в правовом смысле. 26 апреля 2009 года Донатас Банионис в интервью российскому изданию «Московский комсомолец» рассказал о своих контактах с КГБ: «Когда я возвращался из-за границы, мне нужно было отчитываться перед КГБ, писать отчеты. Не знаю, вербовка это или нет. Я писал, с кем встречался, кого видел. Кончено, я врал, изворачивался, чтобы не подставить хороших людей. Но все равно нужно было это делать, иначе меня бы больше не выпустили за границу, и я не мог бы нигде работать. Кэгэбэшники знали, что я вру, но они должны были в мое дело вложить отчет». Если упомянутые деятели искусства сообщили бы специально созданной комиссии о своих контактах, их фамилии бы в этом журнале по закону были бы засекречены, как и фамилии других лиц из этого журнала», — оправдывается центр.

В учреждении также попытались объяснить, почему список «агентов» был опубликован именно сейчас. Стоит также отметить, что это вовсе произошло в первую субботу — то есть нерабочий день — 6 января нового 2018 года.

«Теоретически этот журнал стал общедоступным с 2012 года, когда ДГБ имеющиеся у него архивные документы КГБ, в том числе и упоминаемый журнал, передал Особому архиву Литвы. Согласно правовым актам Литвы, фонды Особого архива открыты для общества (не обнародуются только фамилии признавшихся государству бывших сотрудников КГБ — их секретность гарантирована законом). Но Центр начал проверять данные журнала и представил их вместе с дополнительными исследованиями. Материал предоставлялся небольшими порциями, эта работа заняла 5 лет: была начата в конце 2012 года и закончена 5 января 2018 года, проанализированы и опубликованы данные 1647 человек. Сейчас особый архив перевёл журнал в цифровой формат, и скоро он в таком виде будет доступен всем гражданам», — уверяют в центре.

В учреждении также опровергли заявления политиков, которые обратили внимание, что сам журнал был напечатан машинописным текстом, а фамилии Баниониса и Сондецкиса вписаны от руки — и не известно кем, и когда. Об этом, в частности, заявил депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас, который был знаком с содержанием журнала ещё несколько лет назад.

«Анушаускас точно не помнил. На самом деле весь журнал был написан от руки, только последние данные были написаны другим подчерком — напрашивается вывод, что в то время журнал заполнял другой сотрудник КГБ. Но другим подчерком вписаны данные не только трех известных людей», — утверждают в центре.

В учреждении признают, что это не единственный список якобы агентов.

«Помимо уже обнародованного журнала регистрации архивных дел агентства в Особом архиве есть еще 42 журнала регистрации личных и рабочих дел агентов (журналы составлены по хронлогическому принципу, фактически на полгода) и один журнал регистрации дел проверки кандидатов в агенты, также остались карточки агентов: в одной картотеке их 2601, в другой — 5166. Как видно из оставшихся документов КГБ, до июля 1990 года еще не была вывезена часть агентурных дел, дела некоторых агентов после произошедшего в августе путча так и не успели вывезти. Не стоит забывать, что КГБ свою деятельность в Литве должен был закончить очень быстро — после краха августовского путча 1991 года. До этого, в 1990 году и даже в 1991, КГБ все еще осуществлял свою оперативную-агентурную деятельность: работал со старыми агентами и вербовал новых, поэтому рабочие дела были им нужны», — объясняют в центре.

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Оправдываются в учреждении и в том, что не хотели раскалывать общество.

«По мнению центра, без публикации документов КГБ невозможно раскрыть все ужасы насилия, за которым стоит КГБ и весь советский режим. Если забыть эту трагичную историю нашей страны, появляются предпосылки для того, чтобы польститься на красивые лозунги, за которыми скрывается страшная система уничтожения человека. В 1940 году это уже случилось с некоторыми нашими интеллектуалами», — оправдываются в центре.

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