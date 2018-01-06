Клинцевич: Обвинение Баниониса — мелкая и подлая месть

Цитата из к/ф «Никто не хотел умирать». Реж. Витаутас Жалакявичюс. 1965. СССР

Москва, , 20:41 — REGNUM Подлой местью назвали в Совфеде обвинение актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 января.

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы обвинил актера Донатаса Баниониса, скончавшегося в 2014 году, в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности.

Более полувека прошло, но современная Литва продолжает мстить Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего «лесного брата» Вайткуса в гениальном фильме Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать», констатировал член Совфеда Франц Клинцевич.

«Правда глаза колет. Мелкая и подлая месть», — сказал сенатор.

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