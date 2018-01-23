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Шойгу: Россия готова поделиться с Вьетнамом боевым опытом

Политика

Минобороны РФ готово принять вьетнамских экспертов для консультаций с российскими специалистами

Москва, 23 января 2018, 07:52 — REGNUM  Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом. Об этом сегодня, 23 января, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Нго Суан Литем, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что Вьетнам — давний испытанный партнер России, страны связывают доверительные отношения.

«Готовы принять ваших экспертов для консультаций с нашими специалистами и поделиться опытом испытаний техники в реальных боевых условиях», — сказал он.

По словам министра обороны РФ, Вьетнам для России — один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Поддержание тесных и доверительных отношений с Вьетнамом является для России одним из внешнеполитических приоритетов», — подчеркнул он.

Глава российского военного ведомства отметил поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне.

«Сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между оборонными ведомствами России и Вьетнама», — выразил уверенность Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ проводит турне по странам Юго-Восточной Азии. 20 января Сергей Шойгу с официальным визитом посетил Мьянму, где встретился с главнокомандующим Вооруженными силами республики Мин Аунг Хлайном.

22 января глава Минобороны посетил Лаос, где встретился с министром обороны республики Тянсамон Тяннялатом.

23 января Шойгу прибыл во Вьетнам для встречи с военно-политическим руководством страны.

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