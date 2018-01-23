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Шойгу: Россия ведет переговоры с рядом стран о поставках С-400

Политика

В настоящий момент ведется соответствующая переговорная работа

Шойгу: Россия ведет переговоры с рядом стран о поставках С-400
Иллюстрация: Mil.ru
Комплекс С-400

Москва, 23 января 2018, 07:34 — REGNUM  Россия ведет переговоры с несколькими странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока о продаже им зенитных ракетных систем ЗРС С-400, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, несколько государств из этих регионов выразили заинтересованность в приобретении ЗРС С-400. В настоящий момент ведется соответствующая переговорная работа.

Глава Минобороны также напомнил, что на сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе.

«Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — цитирует Шойгу ТК «Звезда».

Напомним, министр обороны РФ проводит турне по странам Юго-Восточной Азии. 20 января Шойгу с официальным визитом посетил Мьянму, где встретился с главнокомандующим Вооруженными силами республики Мин Аунг Хлайном.

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Накануне глава Минобороны посетил Лаос, где встретился с министром обороны республики Тянсамон Тяннялатом. 23 января Шойгу прибыл во Вьетнам для встречи с военно-политическим руководством страны.

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Военно-промышленный комплекс

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