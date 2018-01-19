Венгрия не намерена способствовать проведению саммита «НАТО – Украина»

Будапешт, , 08:21 — REGNUM Венгрия не будет поддерживать Украину в проведении саммита «НАТО — Украина», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье, депутатом Верховной рады Василием Брензовичем, сообщает 19 января «Украинская правда».

По его словам, Киев не идет навстречу Будапешту в вопросе соблюдения прав венгерского национального меньшинства на Украине, поэтому Венгрия также не намерена поддерживать евроинтеграционные устремления Украины.

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Сийярто подчеркнул, что до тех пор, пока Украина не начнет проводить консультации с Венгрией по поводу образовательного закона, позиция Будапешта останется неизменной. Также глава венгерского МИД отметил, что после вынесения решения об украинском образовательном законе Венецианской комиссией между Венгрией и Украиной никаких консультацией не проводилось.

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Напомним, принятый на Украине закон «Об образовании» запрещает после пятого класса школы обучать учеников на иностранном языке. Это вызвало недовольство у стран Восточной Европы, особенно у Венгрии, которая отказалась от любой поддержки Украины.

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