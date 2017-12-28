Киев обижен на Венгрию, блокирующую евроустремления Украины

Киев, , 17:53 — REGNUM Венгрия препятствует евроатлантическим устремлениям Киева, заявил 28 декабря журналистам «Укринформ» глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Пристайко заявил, что Будапешт под прикрытием защиты интересов закарпатских венгров от новых украинских законов об образовании мешает Киеву интегрироваться в Европу.

«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определённые выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем ожидали мы. Сближение позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договорённости также», — отметил Вадим Пристайко.

Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Киеву внести изменения в новый украинский закон об образовании, фактически провозгласивший языковую дискриминацию русских и нацменьшинств, проживающих на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что если украинские власти не отменят свой закон об образовании, то венгрия будет блокировать все инициативы Киева по евроинтеграции.

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