Переговоры двух Корей: Трампа никто не приглашал, но он готов вмешаться

Москва, , 04:16 — REGNUM Чем показательна реакция США и Японии на наметившуюся нормализацию отношений между двумя Кореями, рассказывает редактор ИА REGNUM Мария Выбойщик.

Северо-корейский узел, ставший благодаря усилиям США и их союзников проблемой всемирного масштаба, значительно ослаб благодаря взаимным высказываниям представителей КНДР и Южной Кореи о готовности начать процесс налаживания отношений. Дональду Трампу ничего не оставалось, как поприветствовать идею переговоров между Пхеньяном и Сеулом, не забыв упомянуть о конструктивном участии США. Хотя как раз США никто в эти переговоры не приглашал.

Вообще же высказывание главы КНДР Ким Чен Ына, протянувшего руку дружбы «южным братьям — корейцам», стало лакмусовой бумажкой, показавшей отношение всех непосредственно заинтересованных в корейской ситуации. Все стремятся к нормализации, вот только понимает ее каждый по-своему. Для США и Японии всякое движение к миру, проявляемое Северной Кореей, становится тяжелым испытанием нервов, так как уводит от предполагавшейся конфронтации с целью «задавить» корейскую ядерную программу. Но об этом теперь говорить поздно. Что же предлагают Россия и Китай в дополнение к уже озвученным планам по нормализации обстановки вокруг КНДР?

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