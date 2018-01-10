Дело тонкое, или Грубая игра США в Восточной Азии

Мария Выбойщик, , 19:36 — REGNUM

Ко второй декаде января внешнеполитическая активность США особенно заметно проявила себя на «восточном фронте»: от Израиля и Палестины — до Пакистана и Северной Кореи. Поводом показать, «кто в доме хозяин», стал лояльный шаг Пхеньяна по отношению к Сеулу.

Не успел глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявить о желании наладить отношения с южными соседями, как президент США Дональд Трамп высказался: ему нравится идея переговоров, а Вашингтон — игрок и на этом поле.

Северокорейский лидер подчеркнул, что ему нужен мир: не стоит ворошить прошлые обиды. Он призвал Сеул избегать посредничества Вашингтона.

«Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении», — сказал Ким Чен Ын.

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Позже, 9 января, северокорейский представитель Ли Сон Гвон сказал, что переговоры не касаются ядерной программы, которая не угрожает «братьям» из Южной Кореи, а также из Китая и России:

«Оружие Северной Кореи предназначено только для Соединенных Штатов, а не для наших братьев, Китая или России».

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Узнав о планах на переговоры, Трамп заявил, что верит в силу дипломатического процесса — до такой степени, что даже готов говорить с Ким Чен Ыном. При этом он подчеркнул, что не шутил, угрожая Пхеньяну уничтожением — и что Ким Чен Ын это понимает.

Относительно роли Вашингтона, который, заметим, не приглашали к переговорам, Трамп подчеркнул, что в нужное время США внесут свою лепту в процесс.

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Таким образом, Трамп уже на стадии подготовки к переговорам показал, что Корейский полуостров — не самостоятельный регион, а территория, которую нужно контролировать в своих целях.

Нет сомнений в том, что в Вашингтоне на всех уровнях пристально следили за переговорами между Пхеньяном и Сеулом — причем не только извне. В информационную войну на фоне желания Севера и Юга наладить мирный процесс включился американский союзник — Япония.

Характерно, что Токио не только «прошелся» по Пхеньяну, пригрозив усилить давление, несмотря на «хорошие переговоры», но и упомянул Россию и Китай как страны, вовлеченные в этот процесс на стороне Вашингтона.

Так, 10 января генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио доволен переговорами. И тут же добавил «ложку дегтя»:

«В то же время мы намерены в тесном сотрудничестве Японии и США, а также в трехстороннем формате Японии, США и Кореи и с Китаем и Россией будем повышать до максимального предела давление на Северную Корею до тех пор, пока она не изменит свою политику».

Стоит подчеркнуть при этом, что позицию России ранее, 5 января, высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков:

«Мы продолжим упорную и последовательную работу со всеми сторонами в интересах использования каждого, любого шанса на оздоровление обстановки».

Российский дипломат подчеркнул, что Вашингтону следует проявлять предельную сдержанность и не дать потерять «хрупкий шанс на какой-то более-менее устойчивый политический процесс».

«Мы эти призывы адресуем прежде всего коллегам в Вашингтоне, которые, по нашей оценке, слишком увлеклись приемами нажимного характера, попытками оказать давление, причем не только вербальное, но и силовое», — сказал Рябков.

Что касается Китая, то в Пекине с самого начала заявили, что ему важно снижение напряженности. 9 января официальный представитель МИД Китая Лю Канг сказал:

«Мы надеемся, что этот диалог станет хорошим началом для обеих сторон для дальнейшего улучшения, продвижения примирения сотрудничества, а также снижения напряженности на полуострове».

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Обратим внимание на тот факт, что в этот же день американский министр обороны Джеймс Мэттис по телефону обсудил с японским коллегой Ицунори Онодэрой «безответственное и незаконное поведение» Северной Кореи. И это в тот момент, когда переговоры явно состоялись.

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«Усилия» США решить проблемы на Корейском полуострове, о которых Белый дом упорно твердит, понятны: никакой мир Севера и Юга Вашингтону не нужен, поскольку никто не отменял давно испытанный принцип «разделяй и властвуй».

Также понятна и позиция Японии, связанной по рукам и ногам отношениями с «большим братом». Токио, играя роль цербера, «берет от жизни», точнее, от партнерства с Вашингтоном, «всё» — прежде всего в военном отношении, но и не только.

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На этом фоне 9 января Госдеп США одобрил продажу в Японию четырех ракет-перехватчиков системы ПРО на сумму в $133,3 млн. Поставки объясняются необходимостью защищать партнера.

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Итак, хрупкий шанс на мир, о котором говорил Рябков, подвергается атакам как с Востока, так и с Запада, а фактически является мироустроительной игрой Вашингтона в Юго-Восточной Азии.

В случае укрепления этого шанса США «в подходящий момент» добавят санкций, найдя какой-нибудь повод. Например, кто-нибудь из американских политиков «неосторожно выскажется» о «человеке-ракете», не говоря уже об учениях в Южной Корее. И тогда всем, кто проявляет лояльность к Северной Корее, напомнят, кто в доме хозяин.

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