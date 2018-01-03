Премьер Литвы пояснил свою позицию по России: «Мы не русофобы, но...»

Вильнюс, , 16:52 — REGNUM После суток активного обсуждения в Литве слов премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса и его критики, что у Литвы нет никаких отношений с Россией, Сквернялис прояснил свою позицию, написав на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 3 января, развёрнутое объяснение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Литва — единственная страна в ЕС, которая не поддерживает никаких рабочих контактов с Россией на политическом уровне. НИКАКИХ», — написал Сквернялис, продолжив, что Россия — «сложный сосед». «Однако для эффективной политики необходимы коммуникационные каналы. Сейчас их нет в принципе. Мы говорим, что их необходимо создать. Должен идти двухсторонний диалог. Мы не должны бояться сказать правду — и сказать прямо в глаза. Смелое и открытое высказывание нашей позиции — наша сила», — добавил премьер Литвы.

По его словам, такой открытый диалог — лучше, чем отсутствие любого разговора. «Такой позиции придерживается даже НАТО, которое укрепляет свой восточный фланг, но вместе с тем сохраняя коммуникационные каналы с Россией. (…) Россия лучше понимает не политику тишины, а конкретные действия и работу, с помощью которых мы укрепляем безопасность своей страны, обеспечиваем волю нашего народа защищаться, если такая потребность возникнет», — написал Сквернялис.

Он подчеркнул, что его правительство не призывает пересмотреть или отказаться от санкций в отношении России. Премьер (который, кстати, ранее никогда не высказывался о внешней политике, это его первое заявление, что неудивительно, поскольку именно Сквернялиса прочат следующим президентом Литвы) далее детально рассуждает о важности и нерушимости международных норм, идеалах международного права и целостности любого государства, как главного фундамента международных отношений.

«Мы открыто высказываем свою принципиальную позицию, не унижая при этом ни Россию, ни народ этой страны (напомним, что действующий президент Даля Грибаускайте — автор слов, что Россия — «террористическое государство», а президента РФ Владимира Путина сравнивала с Адольфом Гитлером — ИА REGNUM ). Мы — не русофобы», — написал Сквернялис, заявив, что русскоязычное население Литвы пользуется всеми теми же правами, что и этнические литовцы, дискриминация по национальному признаку отсутствует как таковая, следовательно, и Литва надеется на такое же «уважение к нашему государству и нашей истории».

Закончил свою запись Сквернялис рассуждениями про Украину, которую, по его словам, Литва поддерживала и поддерживает, «территориальная целостность должна быть восстановлена», и, в конце концов, «успех Украины может стать примером для России».

Напомним, в Литве разразилась дискуссия после того, как премьер Литвы Саулюс Сквернялис раскритиковал свою страну за отсутствие контактов с Россией. Отметим также, что Сквернялис, согласно опросам общественного мнения, в настоящий момент является наиболее вероятным следующим президентом Литвы. Президентские выборы в Литве состоятся в 2019 году.

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