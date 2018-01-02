«Лживое примирение»: что стоит за «сменой пластинки» Грибаускайте?

Олег Михайлов, , 14:33 — REGNUM

Российские СМИ в последние сутки активно цитируют программное «празднично-рождественское» интервью президента Литвы Дали Грибаускайте, где, в частности, она рассуждает о важности добрососедских отношений с Россией. Конечно, после заявлений, что Россия — «террористическое государство», и сравнений Владимира Путина с Гитлером, а тут вдруг важность диалога, ведь соседа не поменяешь, — всё это кажется почти сенсацией. Однако всё совсем не так.

Ведь не только фраза, что «важно сотрудничать, торговать, а не воевать» прозвучала из уст президента Литвы. Её основной посыл остался неизменным: «если глава останется тем же, то похожая ситуация и останется». Глава — это Владимир Путин, а «похожая ситуация» — это в понимании президента Литвы «кровожадная Россия», которая не просто вредит соседним странам, а конкретно сегодня уже ведёт войну — информационную, кибернетическую, подкупает политиков, высылает лучших агентов спецслужб для свержения её, лично Дали Грибаускайте. Об этом ИА REGNUM писало неоднократно, а цитаты как самой Грибаускайте, так и других представителей Литвы не уложить и в сотню листов.

Но всё же раньше никогда не появлялись рассуждения про то, что с Россией «важно сотрудничать, торговать, а не воевать». Наоборот, в Литве постоянно насаждался тезис, что действующую российскую власть поддерживает свыше 80% населения, а значит, в принципе практически все россияне — «агрессоры, оккупанты, покровители преступников». Ещё и заявления, что Литва всю свою многовековую историю страдала от России — мирных периодов практически не было, одни войны, разделы, «оккупации» и так далее. А значит — это аксиома. «Россия — агрессор. Точка».

И вот в католическое Рождество Грибаускайте впервые продемонстрировала миролюбие, сказав, что «не хотела бы утверждать, что все десять лет или больше будет только хуже». Ответ, почему это не доброта от рождественского глинтвейна, а расчётливое заявление, может быть прост.

Во-первых, мы уже выяснили, что многие российские СМИ цитируют только часть интервью, где, собственно, вот эта новизна о сотрудничестве. Но сама Грибаускайте остаётся верна себе, и всегда может предъявить вторую часть высказываний, где всё по-прежнему. Во-вторых, Литва входит в новую зону турбулентности.

Чем дальше, тем понятнее становится, что с Евросоюзом ситуация у Литвы становится совсем непростой. И дело тут не только в прекращении дотаций после 2020—2022 годов. Ещё и в личности самой Грибаускайте, которая в Европе получила шлейф скандалистки и главного морализатора, который учит жизни буквально всех. С ней на саммитах вежливо здороваются, улыбаются, жмут руку или даже обнимают, расцеловывая, но смотрят криво. И смотрят уже давно. Например, из президентской администрации ещё к концу прошлого срока полномочий Грибаускайте с разных сторон утекала информация, что президент Литвы не хочет баллотироваться на второй срок и мечтает продолжить свою карьеру в Брюсселе. Как польский экс-премьер Дональд Туск, который возглавил Европейский совет. Однако из верхов ЕС якобы дали чётко понять, что такая личность, как Грибаускайте, на таком посту нежелательна. Мол, даже не пытайся, только опозоришься. Всё равно не пустим. Грибаускайте тогда рисковать не стала.

И чем дальше наблюдаешь за внешней политикой Литвы, тем очевиднее становится, что ставку Грибаускайте решила в конечном счёте сделать на США. Заигрывала по множеству вопросов. Но под Рождество случилось нечто, что заставило разинуть рты совершенно всех литовских политологов и обозревателей. Литва неожиданно для всех присоединяется к группе стран, которая осуждает США за перенос посольства в Израиле в Иерусалим. Поддержали США в этом вопросе действительно немного стран. Но можно было воздержаться, как Польша или соседняя Латвия. Можно было не участвовать, как это сделала та же Украина, которая мечтает о поставках американского оружия. А ведь президент США Дональд Трамп заранее предупреждал, что США не простит своих мнимых союзников, которые помощь клянчат, но когда доходит до дела, «сливаются».

Что там Литва просит у США? Открыть рынок для мяса, для яиц (как раз сейчас решают, выдать разрешение или нет, а если Литва его получит, то станет второй страной после Канады, которой разрешён экспорт куриных яиц в США)? Просит систему ПРО Patriot, один залп из которой равен цене средней квартиры в Вильнюсе в новостройке?

В Литве вовсе сейчас поговаривают, что голосование против США стало причиной какой-то безумной технической накладки: не то Вильнюс в праздничном марафоне забыл дать команду, как голосовать своему представителю в ООН, не то «кнопку перепутали», не то ещё что-то, но что точно не останется без последствий. Логического объяснения в самой Литве такому поступку найти никто не может. Даже МИД, кажется, оторопел и молчал больше суток, а потом что-то промямлил про «последовательную позицию Литвы» о мирном разрешении конфликта и прочие пустые и бессмысленные фразы. Тот же Израиль тоже без последствий этот вопрос не оставит. Через своё посольство в Литве он уже выразил Вильнюсу официальное сожаление, а ведь на Израиль у Литвы отдельные были планы.

И, получается, что Литва может остаться в одиночестве. Наладить мосты с Россией после всего, что было сказано и сделано, представляется какой-то фантастикой. Да и Грибаускайте это, кажется, понимает. Поэтому свою риторику в действительности кардинально не меняет. Но кое-какой крючок про «важно сотрудничать, торговать, а не воевать» закинуть всё же можно. А вдруг Россия проглотит? Поверит, простит, обнимет. Ну, не чужие же?! Судя по некоторым заметкам в некоторых российских СМИ, проглотить оскорбления страны и Путина отдельные личности были бы рады.

Впервые статья была опубликована 25 декабря 2017 года.

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