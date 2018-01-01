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Чавушоглу: У Турции нет проблем с Германией

Политика

Ранее МИД Турции выступил с критикой программы нового правительства Австрии

Чавушоглу: У Турции нет проблем с Германией
Αλέξης Τσίπρας
Мевлют Чавушоглу

Анкара, 1 января 2018, 17:31 — REGNUM  В Германии существует очень «опасная тенденция» к тому, чтобы ухудшить имидж Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Не думаю, что это как-то беспокоит президента Турции, но все же наносит существенный ущерб отношениям двух стран», — сказал Чавушоглу.

При этом глава МИД Турции добавил, что у Анкары нет проблем с Германией, «но последняя не упускает случая, чтобы выступить с нападками на Анкару».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Турции выступил с критикой программы нового правительства Австрии, настроенного на приостановление интеграции Анкары в ЕС.

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Проблемы интеграции Турции в ЕС

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