Германия требует от Турции освободить всех задержанных правозащитников

Берлин, , 05:27 — REGNUM Германия приветствует освобождение турецким судом восьми правозащитников международных организаций, однако требует освобождения всех задержанных, передает Associated Press.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с заявлением, приветствующим освобождение гражданина ФРГ Питера Штадтнера и семи других правозащитников, ранее задержанных в Турции, однако назвал это лишь «первым шагом».

МИД Германии выразил надежду на продолжение справедливого судебного разбирательства в отношении оставшихся задержанных правозащитников, а также еще двоих граждан Германии, которые находятся в турецком заключении.

«Мы не будем сдаваться в стремлении к их освобождению», — заявил Габриэль.

Напомним, 25 октября в Турции были освобождены восемь задержанных в июле представителей международных правозащитных организаций, в том числе директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, гражданин Германии Питер Штадтнер и гражданин Швеции Али Гарави.

Однако троих из 11 задержанных активистов суд Стамбула пока не готов освободить — им грозят обвинения в связях с организациями, которые считаются в Турции террористическими.

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