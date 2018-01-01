Депутат Госдумы прокомментировал новогоднее обращение Порошенко

Симферополь, , 16:58 — REGNUM Новогоднее заявление президента Украины Петра Порошенко, в ходе которого он обратился к жителям Крыма и населению Донбасса, является «ядом в блестящей обертке». Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT.

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается «добрым словом» формировать сторонников в Крыму и в Донбассе, — считает Бальбек. — Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке».

Парламентарий считает, что продолжать верить Порошенко могут «только сумасшедшие».

«С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет, — говорит Бальбек. — Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо».

Напомним, речь идет о том, что президент Петр Порошенко, поздравив жителей Крыма и Донбасса с Новым годом, заявил, что их дом — Украина.

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