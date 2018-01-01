«У цинизма нет границ»: Порошенко напомнил Крыму и Донбассу об их доме

Москва, , 07:49 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выступил с «циничным» новогодним обращением, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, у «цинизма, походе, нет границ». Речь идет о том, что Порошенко, поздравив с Новым годом жителей Крыма и Донбасса, заявил, что их дом — Украина.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина», — напомнил Пушков в Twitter.

При этом Порошенко пообещал «прогнать» грабителя, назвав «братьями и сестрами» жителей Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска.

«Братья и сестры, ваш дом — Украина… А грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем», — заявил Порошенко.

Напомним, Крым стал российским в марте 2014 года, а Донбасс начал вооруженное сопротивление весной 2014 года. Это произошло после того, как в Киеве к власти в результате госпереворота пришли неонацисты и бандеровцы. Украина до сих пор считает Крым своей территорией, а Донбасс — «сепаратистским».

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Украина активно ищет поддержку у мирового сообщества. 19 декабря 3-й комитет Генассамблеи ООН проголосовал за принятие резолюции, текст которой предложила украинская делегация. В документе, в частности, Россия названа «оккупирующей державой», которая незаконно установила в Крыму «законы, юрисдикции и управление».

В поддержку резолюции высказались представители 70 стран, включая США и страны ЕС. Латиноамериканские и африканские страны воздержались от голосования, ещё 26 стран, включая Россию, Китай и Индию, отвергли документ.

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