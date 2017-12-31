Рухани признал право граждан Ирана на мирный протест

Тегеран, , 22:40 — REGNUM Граждане Ирана имеют право выражать протест, если их действия не перерастают в насилие и порчу общественного имущества. Об этом, как передает телеканал Press TV, сообщил президент Ирана Хасан Рухани.

«Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде городов Ирана прошли антиправительственные протесты против экономической политики властей страны. Известно, что протесты проходили в Тегеране, Исфахане, Мешхеде, Реште и других городах.

Читайте также: Два человека погибли в ходе массовых протестов в Иране

А также: Дуров объяснил, почему Иран заблокировал Telegram