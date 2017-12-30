Геополитические итоги 2017 года: эскалация многополярной войны

Руслан Хубиев, , 23:40 — REGNUM

Полномасштабное сопротивление США неизбежному возникновению многополярного мира увеличивалось весь 2017 год. На рубеже 2018 года США буквально вынудили мировое сообщество разбиться на два противоборствующих лагеря. Для одних предписывалось платить «дань» и по первому требованию присоединяться к любой американской авантюре, для других — искать возможности для противодействия невыгодным для себя идеям из США.

В первой группе оказались практически все страны коллективного Запада, во второй — Россия, ситуационные союзники и Китай. У каждой из сторон есть свои сильные и слабые стороны, но обе слишком могущественны, чтобы прямо вступать в открытый конфликт. По этой причине, как и всегда в мировой истории, вражда между блоками разворачивалась на площадках опосредованных государств.

КИТАЙ — АМЕРИКА

Вдоль китайских границ весь этот год ощутимо сгущались тучи. В декабре 2017 года стало очевидно, что с принятием новой стратегии национальной безопасности США политика сдерживания Китая окончательно вышла из тактического уровня на уровень стратегический. В принятой на четыре грядущих года внешнеполитической доктрине термин «Китай» упоминается 33 раза, причем недвусмысленно сопровождаясь связками «соперник», «противник» и «конкурент».

В методологическом смысле также наступают серьезные изменения. Если ранее, при власти транснациональных американских элит, дисбаланс внешней международной торговли был приемлем (принося частным корпорациям прибыли в личный карман), то с приходом Трампа и стоящих за ним военных, университетских, промышленных и прочих национальных объединений, зависящих, в отличие от ТНК, от экономики США напрямую, 555-миллиардный двусторонний оборот, $360 млрд из которого уходили не в пользу Америки, стал для США настоящей проблемой.

Сложность воплощения планов стоящих за Трампом кругов весь год заключалась в том, что Соединенным Штатам мешала сама суть американского капитализма. Борьба с оттоком инвестиций в КНР, запрет на выпуск из страны новых технологий, ведение «войны» торговыми барьерами (против «своих») и внутренняя конфронтация слишком сильно противоречили самой сути англосаксонской монетарной идеологии, а именно подходу: «прибыль любой ценой». Не меньшим препятствием являлось и постоянное (со времен Клинтона) падение уровня доходов американских домохозяйств, на которых исчезновение дешевых китайских товаров скажется еще сильнее.

Китай видит в этом историческую лазейку и потому в 2018 году продолжит ускоренное взращивание двух-трех сотен миллионов зажиточных граждан, пытаясь таким образом успеть развить достаточный по своей емкости внутренний рынок до того, как США окажут на его экспортно ориентированную экономику полновесное давление.

В центре американо-китайского соперничества в 2018 году окажется нефтеюань, растущая зона китайской валюты, колоссальные банковские, государственные и корпоративные долги КНР, а также инициируемые Штатами конфликты в тех странах и регионах, через которые планируется прокладка нового китайского Шелкового пути.

США — РОССИЯ

Весь 2017 год нашу страну пытались активно вывести из равновесия и втолкнуть в два заранее подготовленных для этого политических направления. Либо в сторону глобальной конфронтации (с разрывами дипотношений, торговыми войнами и «афганским» форматом участия России в ряде военных конфликтов), либо в направлении российской самоизоляции, в ответ на вызывающие оскорбления удары по национальной гордости и чести страны. К счастью, России удалось обойти оба этих крайне негативных сценария.

В процессе российско-американской конфронтации ушедшего года на поверхность вышли и три ключевые области, в которых Россия действительно «угрожает» США: военная, энергетическая и, пока еще, сфера фундаментальной науки. Китай на данном этапе опасен для Америки лишь с точки зрения мировой экономики, и опять таки только при участии Москвы.

Центральным методом удушения Китая все прошлые годы являлась изоляции его производственных мощностей от мировых энергоресурсов. Однако благодаря вмешательству нашей страны в Сирии многолетняя стратегия сначала забуксовала, а с победой Москвы и вовсе превратилась в фарс. По итогам случившегося для США стали очевидны две вещи: первая — пока существует независимая Россия, будет существовать и независимый от США источник поставок энергии в Китай, и вторая — без России с Китаем в ближайшие годы можно делать практически всё, что заблагорассудится.

Исходя из этого, давление на Россию будет лишь нарастать. И только благодаря паритету стратегических сил и второй армии в мире (отрезвившей США в Сирии и при обеспечении безопасности референдума в Крыму) осуществление военной и топливной конкуренции весь 2017 год приходилось осуществлять исключительно с помощью давления на российскую экономику.

В будущем году политика санкций продолжится, вероятна валютная война, торговая и любая другая, кроме горячей. Попытки вытеснения нашего государства с мировых энергетических рынков будут также предприниматься. Стандартная политика Вашингтона — сломать тех, кого не удается купить, продолжит свое действие и в следующем году. Нюанс заключается лишь в том, что такая политика в отношении России исторически зарекомендовала себя не лучшим образом. Подкуп и обман могли бы сработать, а вот прямое давление вряд ли.

Многие в США понимают эту простую истину, однако положение дел в Америке сегодня таково, что санкции и прямое давление на Россию, одновременное экономическое удушение и военное окружении КНР, это тот необходимый минимум, без которого нынешнее положения в мире сохранить уже не удастся. А значит, придется ужиматься до собственных территориальных размеров, что для современного Запада неприемлемо.

Точки раздора и мировой нестабильности

Крым

В военной сфере Россия за последние годы добилась колоссальных успехов, которых США просто не могли ожидать. И впервые это стало ясно как раз после провала попытки вытеснения флота РФ из акватории Черного моря. Тогда, по итогам референдума в Крыму, Черноморский бассейн, планировавшийся США как плацдарм для собственной военно-морской базы, превратился в огромную базу для самой Москвы. И не флот США сменил «отступающий» в Новороссийск с полуострова флот России, а флот России расширил свое влияние на всю юго-восточную часть Средиземного моря, черноморскую акваторию и базы всех восточноевропейских ПРО.

По существу, планировалось, что огромная американская военно-морская база в Севастополе и действующий договор об РСМД позволят кораблям НАТО накрывать с помощью ракет средней дальности большую часть европейской российской территории, а самим при этом оставаться прикрытыми силами сухопутных ПВО, ЕвроПРО и морскими комплексами «Иджис». Ответ России в этом случае как раз и ограничивался соответствующим пунктом договора, в котором разрешалась морская компонента ракет средней дальности, но запрещалась сухопутная.

Вместо этого Крым вернулся в состав России, стратегический (в том числе и в военном плане) Крымский мост практически достроен, комплексы ПВО, ПРО, контингент военно-космических сил и многие другие «сюрпризы» взяли на прицел существенную часть европейских и турецких сил НАТО, а «хитрый» договор об РСМД из преимущества для Америки превратился в проблему.

Северная Корея

Напряжение вокруг Северной Кореи нарастало весь 2017 год. Разумеется, в аспекте давления против континентального Китая. Нестабильная Северная Корея — это прямой путь в подбрюшье КНР, и потому под предлогом эскалации конфликта США «обоснованно» повышают градус и околокитайской напряженности. Весь год велась политическая и медийная подготовка для наращивания кольца американских военных объектов, контроля и саботирования жизненно важных для КНР торговых маршрутов, выжимки финансовых средств из региональных проамериканских союзников и, разумеется, раздувания в регионе максимальных антикитайских настроений.

Одним словом, налицо очень знакомый для России сценарий. Пока под «шумок» угрозы ядерной программы Ким Чен Ына в Южной Корее размещаются комплексы «THAAD» (на полторы тысячи километров «просматривающие» и китайскую, и дальневосточную российскую территории), США передают Японии технологии по изготовлению крылатых ракет «Томагавк» и противокорабельных ракет «Гарпун».

И то, и другое явно не является актом защиты от северокорейского режима, а направлено непосредственно против возможностей КНР. Для поддержания эскалации конфликта США используют проверенные методы, например, с некоторых пор на каждые из учений пригоняют огромные военные рефрижераторы. В простонародье: холодильники для груза-200. И более наглядный пример провоцирования северокорейских военных сил придумать сложно.

Вашингтону нужна враждебная Корея, и первые плюсы от нестабильного состояния Азиатско-Тхоокеанского региона США уже получили. Например, не так давно, в рамках декабрьских «учений», направленных «против корейских сил», боевая авиация Америки и региональных союзников совершила непосредственные маневры над спорными китайскими насыпными островами. АУГ США стоят в узких горлышках морских маршрутов региональной и мировой торговли, а китайский экспорт на 90% зависит именно от них.

Таким образом, в 2018 году кольцо вокруг Китая продолжит сжиматься, угроза эскалации конфликта на полуострове, под эгидой которой легко можно будет объявить торговые перешейки зонами боевых действий или областями «небезопасного судоходства», сохранится, а сами варианты развития событий будут зависеть от того, каким образом в ближайшее время поведут себя Америка, Китай и, разумеется, наша страна.

Сирия

Ситуация в Сирии остается напряженной. Опосредованная война между Россией и США все еще продолжается. Однако с исторической точки зрения перелом уже произошел, причем точно так же, как и в прошлом веке. В восьмидесятые годы, в период советской кампании в Афганистане, США и Британия уже использовали площадки и лагеря стран Персидского залива для создания широкого контингента антисоветских сил. На пике той войны насчитывалось порядка 170 тысяч наемников (моджахедов).

То же самое с 2015 года происходило и в Сирии. Даже оружие в САР поставлялось по афганской схеме. Моджахедов обеспечивали вооружением преимущественно советского производства, закупая его в странах советской оси, а террористов Сирии обеспечивали российским оружием и техникой, закупая фирмами и спецслужбами США в странах СНГ и на складах разгромленных стран Ближнего Востока. СНГ — это в первую очередь Украина и Болгария, Ближний Восток — Ливия и Ирак.

Не изменилось ровным счетом ничего и с точки зрения американского менталитета. К 1985 году, когда СССР вопреки ожиданиям Штатов все-таки переломил ситуацию с помощью боевой авиации, они поставили моджахедам новейшие системы «Стингер», Британия и страны НАТО развернули новые лагеря непосредственно на территории Афганистана, а Франция начала строительство афганских укрепрайонов. То же самое в 2017 году происходило и в Сирии.

Налицо все та же недооценка Москвы в 2015 году, та же паника от успехов России в 2016-м и те же лагеря, открытые после разгрома основных сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году. В 2018-м новые поставки вооружений и новые террористические формирования под другими названиями однозначно останутся частью ведения этой войны. Но, к счастью, Россия и ее руководство к этому готовы.

Украина и Донбасс

Украина в мировой геополитике в 2017 году запомнилась тем, что умудрилась оказаться уличенной не только в поставках ракетных технологий «угрозе демократии» — Северной Корее, но и в продаже документов советских ракет «X-55» ненавистному для США и Израиля режиму Ирана. Сегодня копии именно этих ракет под названием «Саумар» летят с территории воюющего Йемена по главному союзнику США в регионе — Саудовской Аравии.

Также в уходящем году США вновь пытались «зажечь» украинский театр российско-американского противодействия с помощью поставок Украине комплексов «Джавелин». Однако быстро выяснилось, что аналогичные «Джавелину» комплексы TOW, активно поставляемые США «умеренной» оппозиции в Сирии, не зарекомендовали себя нужным образом. В Ираке с их помощью террористам удалось уничтожить 49 американских «Абрамсов», а в Сирии в то же время — ни одного «Т-90». Стало ясно, что результаты подобной работы не принесут ощутимого перевеса ВСУ, тем более что силы независимых республик наверняка заблаговременно получат от своих союзников активную танковую броню.

То же самое касается и снайперских винтовок американского типа. Дуэльные винтовки, поставляемые Америкой Украине для защиты будущих операторов комплексов «Джавелин», проигрывают аналогичным моделям производства России. В 2017 году именно из них был установлен новый мировой рекорд по дальности снайперского выстрела.

Таким образом, в будущем году Москва продолжит парировать попытки Украины и Вашингтона перевести тлеющий конфликт в Донбассе в фазу полномасштабных военных действий, однако сама возможность урегулирования конфликта вряд ли появится раньше, чем пройдут парламентские и президентские выборы на Украине.