Порошенко: «Год 2017 выдался непростым»

Киев, , 21:58 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter опубликовал видео, в котором показаны «главные достижения» Украины в 2017 году.

«Год 2017 выдался непростым, — написал Порошенко. — Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы».

По мнению главы государства, основными достижениями Украины в уходящем году стали безвизовый режим с ЕС, первый полет самолета АН-132, проведение музыкального конкурса «Евровидение» в Киеве, ряд реформ в медицинской, образовательной и пенсионной сферах, а также масштабный ремонт дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет страны на 2018 год.

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