Пентагон устраивает расклад своих сил на Украине

Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Изменения численности американского военного контингента на Украине не планируется, сообщил журналистам американский министр обороны Джеймс Мэттис.

«Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется», — сказал Мэттис.

Американский министр также отметил, что Пентагон не намерен отказываться и от своей роли в украинском «урегулировании». Он также упомянул об оборонительном характере поставляемого на Украину летального оружия.

Читайте также: Пентагон обещал сменить тактику борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, Вашингтон объявил о поставках на Украину летального оружия. Украинский президент Петр Порошенко заверил, что оно пойдет исключительно на оборону и не будет использовано для наступательных операций.

Читайте подробнее: Порошенко рассказал, для чего Украине нужно летальное оружие США

Напомним, Украина претендует на членство в НАТО и считает США своим союзником. «Сотрудничество» альянса с Киевом интенсифицировалось после воссоединения Крыма с Россией.

1 апреля 2014 года депутаты Верховной рады поддержали решение Александра Турчинова, на тот момент и. о. украинского президента, о допуске на Украину подразделений вооруженных сил иностранных государств — якобы для военных учений.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали «опасной» ведущую к войне логику американских «ястребов»