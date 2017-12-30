Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год

Киев, , 19:21 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет страны на 2018 год. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Доходы государственного бюджета на 2018 г. определены в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — на уровне 991,7 млрд гривен, — говорится в сообщении. — Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре текущего года кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом страны.

Так, документ предполагает снижение уровня государственного долга к ВВП до 66% в 2017 г, 62% в 2018 и 58% в 2019 г.

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