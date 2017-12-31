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В Стамбуле арестованы 20 членов ИГ*, готовивших теракт на Новый год

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Стамбуле арестованы 20 членов ИГ*, готовивших теракт на Новый год
Иллюстрация: Voice of America
Турецкая полиция

Стамбул, Турция, 31 декабря 2017, 14:32 — REGNUM  В Стамбуле турецкие спецслужбы арестовали 20 человек, подозреваемых в подготовке теракта по заданию группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 31 декабря турецкая газета Sabah.

По информации издания, из 20 задержанных пятеро являются гражданами Турции, а остальные — подданные других государств. По инструкциям, полученным от руководства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они готовились осуществить в Стамбуле теракт во время новогодних праздничных мероприятий.

Газета сообщает, что за последнюю неделю декабря в Турции по подозрению в связях с террористами были задержаны 272 человека.

Кроме того, в сложившейся ситуации власти Турции отменили массовые праздничные мероприятия в Анкаре и Стамбуле.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в одном из южных районов Турции возле полицейского участка прогремел взрыв.

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