Долговой вопрос: Украина должна слишком много, обслуживание долгов дорогое

Киев, , 14:49 — REGNUM Кабинет министров Украины увеличил привлечение государственных займов в бюджет на 2017 год на 13,7 млрд грн из-за невыполнения плана приватизации.

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 27 декабря, в правительственной газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, увеличение государственных займов необходимо в связи с сокращением финансирования госбюджета за счет приватизации. Напомним, что бюджет Украины на 2017 год предусматривает 17,1 млрд грн поступлений за счет приватизации, однако реальные поступления оказались гораздо меньше.

Что касается следующего года — как заявил заместитель министра финансов Юрий Буца, ведомство рассчитывает в следующем году получить на внешних рынках у коммерческих кредиторов порядка 2 млрд долларов.

«Мы будем смотреть на рынок и объем средств, который мы сможем получить у официальных кредиторов», — сказал Буца.

Между тем, эксперты утверждают, что потребность Украины во внешнем финансировании для обслуживания своих обязательств в 2018 году находится на уровне как минимум 7 млрд долларов.

В частности, исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции обратил внимание, что отношение внешнего долга к ВВП в Украине является слишком высоким, а его обслуживание — дорогим.

«У нас более 80% ВВП внешнего долга. Стоимость его обслуживания для бедной, инвестиционно непривлекательной страны очень высокая. Мы 5% валового внутреннего продукта тратим на обслуживание внешнего долга», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом Украины. Документ предполагает снижение уровня госдолга к ВВП до 66% в 2017, 62% в 2018 и 58% в 2019 году.

В рамках стратегии планируется увеличение доли внутренних заимствований, регулярное размещение широкого спектра государственных ценных бумаг, удлинение среднего срока обращения этих бумаг, выпуск эталонных финансовых инструментов, обеспечение полноценного доступа Украины на внешние рынки капитала, снижение пиковых нагрузок на госбюджет и стимулирование спроса на государственные ценные бумаги. Также стратегия предполагает расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.