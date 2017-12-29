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На Украине обещают повысить зарплату преподавателям

Экономика

На реформу образования в 2018 году выделят почти $8 млрд

Киев, 29 декабря 2017, 15:11 — REGNUM  Зарплата украинских преподавателей в 2018 году вырастет на 25%, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщают 29 декабря украинские «Вести».

По ее словам, в 2018 году из государственного бюджета Украины на реформу образования будет выделено 222 млрд гривен ($7,94 млрд). Так, 164 млрд гривен ($5,87 млн) пойдет на закупку техники для начальной школы, 380 тыс. гривен ($13,6 тыс.) — на приобретение учебников для учеников первых классов, а еще 387 млн гривен ($13,85 млн) — на повышение квалификации учителей.

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Также министерство образования и науки Украины намерено в 2018 году ввести независимое внешнее оценивание для слепых или слабовидящих абитуриентом. Для них будут созданы специальные задания, напечатанные шрифтом Брайля, чтобы будущие студенты смогли поступить в любой украинский вуз.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая 1 сентября в честь Дня знаний, заявил, что не все люди должны получать высшее образование, поскольку «не каждый может быть ученым».

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Общее образование

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