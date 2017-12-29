МИД РФ: атака на Хмеймим — срежиссированная провокация

Москва, , 08:06 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшую накануне ракетную атаку боевиков на российскую базу Хмеймим в Сирии срежиссированной провокацией. Об этом она заявила на брифинге 28 декабря.

«Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций», — сказала Захарова.

В МИД считают, что атаки террористов и радикалов со стороны сирийской оппозиции направлены на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии, а также ставят своей целью воспрепятствовать проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Дипломат считает, что, по всей вероятности, подпитка боевиков образцами новых вооружений, которые они используют при подобных атаках, до сих пор не прекращена.

«Беспокоит то, что у террористов появляются всё новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», — добавила она.

Захарова напомнила, что несколько дней назад на севере арабской республики из переносного ЗРК был сбит самолет сирийских ВВС. При этом она подчеркнула, что российские военные надежно защищены многоуровневой системой противоракетной обороны.

Напомним, 27 декабря сирийские боевики произвели несколько ракетных залпов в сторону российской авиабазы Хмеймим. Сообщалось, что выпущено было по меньшей мере три ракеты, две из которых были сбиты системой «Панцирь-С1», а одна упала в соседнем населенном пункте, не долетев до базы.

Российские военные специалисты установили, что огонь велся из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. К месту атаки было отправлено несколько патрульных вертолетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что произведенная атака была невозможна без участия США.

Речь может идти как о непосредственном участии США, так и о попустительстве с их стороны. Так называемый благожелательный нейтралитет, позицию которого часто занимают американцы, может свидетельствовать о том, что реальная подпитка боевиков, в том числе образцами новых вооружений, продолжается.

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